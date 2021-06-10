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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد السجادة التي مشى عليها بن سلمان.. منطقة في السعودية تتحول للون البنفسجي ..ما الحكاية

صدى البلد

حالة من التمازج والتناغم بدت عليها شوارع منطقة عسير بجنوب المملكة العربية السعودية عكستها أجواء متفردة من البساطة والجمال الخلاب الذي لا توصفه كلمات .

 

المشاهد الخاطفة للقلوب بشوارع المملكة التي يظن كل من يشاهدها أنها خارج المملكة، زينتها أشجار الجاكرندا" المزروعة في محافظة أبها التي تعرف بـ "عروس الجنوب" والمعروفة بألوانها البنفسجية الجذابة الهادئة أو الإرجوانية.


والملفت أن اللون البنفسجي حظى بشهرة واسعة في المملكة العربية السعودية مؤخراً وتحول لتيرند بعد التحول المفاجيء الذي شهدته سجادة مراسم الاستقبال بتغيير لونها من الأحمر إلى اللون البنفسجي في سابقة لم تحدث من قبل بمبادرة مشتركة بين وزارة الثقافة والمراسم الملكية، وكان أول ظهور لها عندما مشى عليها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي أثناء استقباله لولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد خلال زيارته للعاصمة السعودية الرياض الشهر قبل الماضي.

 

وبخصوص سبب اختيار اللون البنفسجي على وجه التحديد أوضحت  وزارة الثقافة السعودية أنه "يتماهى مع لون صحاري المملكة وهِضابها في فصل الربيع عندما تتزيّن بلون زهرة الخزامى، ونباتات أخرى مثل العيهلان والريحان، التي تُشكّل في مجموعها غطاءً طبيعياً بلون بنفسجي، مما يعكس ترحيبَ أرض المملكة بعابريها".

ولفتت إلى أن اللون الجديد يعكس عنصرا ثقافيا سعوديا هو "فن حياكة السدو" الذي يزين أطراف السجاد الجديد وأيضا يضاهي ألوان أشجار الجاكرندا.


يشار إلى أن شجرة "جاكرندا البنفسجية تنتمي  إلى الفصيلة "البيجنونية"، وهي تنمو ليصل ارتفاعها إلى أكثر من 18 مترا، ومع أنها زينت مدينة أبها باللون البنفسجي، إلا أن بعض أزهار بعض أنواع هذا النبات تكتسي باللون الأبيض.

وتُعتبر أمريكا اللاتينية، مثل المكسيك، ومناطق الكاريبي، وأمريكا الجنوبية، الموطن الأصلي لهذه الشجرة.

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