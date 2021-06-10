أخرهم فاطمة كشرى .. فنانون دعمهم الرئيس السيسي وتولي نفقات علاجهم

دائما ما يهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي بصحة المواطنين المصريين سواء كانوا مشاهير او من لا يحظى بشهرة .



وعرف الرئيس السيسي بالعديد من المواقف المتميزة والتي كانت له سرعة الاستجابة لطلبات هؤلاء ؛ وأعلنت منذ قليل الفنانة فاطمة كشرى ان الرئيس قد أمر بمتابعة حالتها وعلاجها على نفقة الدولة .

لم تكن فاطمة كشري أولي الفنانين الذي يتابع السيسي، حالتهم الصحية ويأمر بعلاجهم على نفقة الدولة.

ويرصد صدى البلد الفنانين الذي أمر الرئيس السيسي بعلاجهم علي نفقة الدولة .

فاطمة كشري :

أكدت الفنانة فاطمة كشرى في تصريح لصدى البلد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بالتكفل بعلاجها وحالتها الصحية .

وقالت " أشكر الرئيس السيسي على سرعة الاستجابة .. فهو اب لكل المصريين ويبذل طاقته لخدمة جميع المواطنين ".



أضافت " ساتوجة بعد قليل إلى أحد المستشفيات لعمل التحاليل اللازمه لحالتي.. لكي يتم تشخيصها من قبل الأطباء ".



اختتمت " أشكر كل من ساندني في هذا المحنة .. وخاصة الدولة المصرية والرئيس السيسي الذي أمر بسرعة علاجي ".



وتعرضت الفنانة فاطمة كشري، الأكثر شهرة في عالم الكومبارسات لوعكة صحية بسبب خطأ طبي فادح وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لـ فاطمة كشري من داخل أحد المستشفيات وهي ترقد على سرير المرض.

بدأت القصة عندما شعرت فاطمة كشري بإعياء شديد قبل 3 أشهر، وخضعت لعملية “فتاق”، وبعد مرور 4 أيام على الجراحة، فوجئت بوجع غريب يشبه الورم بجانب مكان العملية، فذهبت إلى الطبيب وخضعت لعملية جراحية أخرى.



بعد العملية الثانية، اكتشف فاطمة كشري أن الطبيب نسي داخل بطنها “شاشًا طبيًّا" تسبب لها في هذه المعاناة.

ولمزيد من التفاصيل حول فاطمة كشري ضحية خطأ طبي فادح شاهد الفيديو التالي.

شريف دسوقي :

أبدى الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتمامه بحالة الفنان شريف_الدسوقي، الذى تعرض لأزمة صحية نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج.

ووجه الرئيس بتوفير الرعاية الكاملة والمتابعة المستمرة لحالته، حيث خضع لعملية جراحية وبتر لساقه بعد إصابته بجروح بها قبل عدة أشهر مع معاناته من مرض السكرى.



وقد اعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التكفل بعد اهتمام سيادته برعاية وعلاج الفنان شريف دسوقى في أزمته الصحية، وهو القرار الذى لاقى ترحيباً كبيراً من نقابة المهن التمثيلية التي أصدر رئيسها الفنان أشرف ذكى بياناً توجه خلالها بالشكر للشركة.

وقال بيان النقابة "تتقدم نقابة المهن التمثيلية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بخالص الشكر والعرفان على مبادرتها الوطنية بتكفلها ورعايتها لعلاج الفنان شريف دسوقى في أزمته الصحية".

كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصرف معاش استثنائي للفنان شريف دسوقي، تقديرا لدوره الفني، إثر الأزمة الصحية التي تعرض لها والتي أدت إلى بتر قدمه.

علي حميدة :

أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يتم علاج الفنان علي حميدة، إ بمعهد ناصر حيث قامت الدكتور هالة زايد وزير الصحة بعمل اللازم تجاه حالته الصحية وذلك بتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاجه.

وقال حميدة انه سعيد جدا بتلقيه العلاج بعد الإستغاثة التي قام بها.



يشار إلى أن الفنان في ظهر في الثمانينيات وبداية عقد التسعينيات من القرن الماضي وإشتهرت له أغنية لولاكي التي حققت أرقاما قياسية في التزيع من خلال شرائط الكاسيت في المحلات