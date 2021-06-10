أبو الغيط: خطأ جسيم في حسابات الجامعة العربية تجاه ليبيا في 2011

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه حدث خطأ جسيم في حسابات الجامعة العربية تجاه ليبيا في 2011.

وأضاف أحمد أبو الغيط في حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري في برنامج "60 دقيقة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "رفضت تدخل الناتو في ليبيا في عام 2011".

وتابع أحمد أبو الغيط: "كان هناك تشجيع من مجلس الأمن لقرار التدخل الأجنبي العسكري على الأراضي الليبية".

وأكمل أحمد أبو الغيط: "ما حدث في ليبيا خطأ جسيم ودفع الشعب الليبي كثيرا على مدار 10 سنوات وأهدرت ثروات كثيرة في ليبيا ".

ولفت أحمد أبو الغيط إلى أن "الجامعة العربية تأثرت سلبا من تدخل الناتو في ليبيا في 2011 وبدأ الحديث عن تصفيتها وإنهاء خدماتها"، مضيفا: "إذا فقد العرب الجامعة العربية لن نستطيع إقامة بديل لها".