اتحاد السلة يكرم وكيل الشباب والرياضة بـ الإسكندرية

كرم مجدى فريخة، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، اليوم الخميس، الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة والمشرف على صالة الألعاب الرياضية المغطاه ببرج العرب، تقديرا لمجهوداتها فى إقامة الدور نصف النهائي من الدورى الممتاز لكرة السلة رجال 2021.

وأضاف البيان الصادر عن مديرية الشباب والرياضة اليوم الخميس، أنه تم تكريم الدكتورة صفاء الشريف، أيضاً من مجدى القاضى، رئيس منطقة الإسكندرية لكرة السلة، لما بذلته من جهد مقدر فى تنفيذ الدورى والصورة المشرفة التى ظهرت بها الصالة أثناء تنفيذ الدورى.

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جدير بالذكر أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، كلف الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية بالأشراف على الدور النصف النهائي للدورى الممتاز (أ) لكرة السلة رجال داخل هذا الصرح الرياضى الكبير، صالة الألعاب الرياضية المغطاه ببرج العرب والذى يعد إضافة جديدة ومتميزة للمنشآت الرياضية المصرية.