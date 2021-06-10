وصول نجوى كرم وماجد المهندس إلى الرياض استعداد لحفل الغد

حفلات 2021 في السعودية

نشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، مقطعين فيديو عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، رصدا لحظة وصول الفنانة نجوى كرم والفنان ماجد المهندس، للعاصمة السعودية الرياض، استعداد لحفلهما المشترك، والمرتقب غدا بأحد الفنادق هناك، ضمن سلسلة حفلات الرياض.

وأعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، في وقت سابق عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، عن طرح تذاكر حفل النجمين نجوى كرم وماجد المهندس، المرتقب يوم الجمعة 11 يونيو بالعاصمة السعودية الرياض، حيث تكون التذاكر متاحة للبيع لدى الجمهور في تمام الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت السعودية، عبر موقع بيع التذاكر تيكت مارشيه.

وأشارت شركت روتانا منظمة الحفل، إلى أن أسعار التذاكر سوف تبدأ من 1500 ريال سعودي، ويقام الحفل برعاية الهيئة العامة للترفيه في السعودية.



أحدث أعمال نجوى كرم

كان أخر أعمال الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم، هي أغنية "زايد مجدها"، والتي أهدتها لجمهورها من الشعب الإماراتي الشقيق.

أغنية جديدة تتغنى خلالها شمس الأغنية بشعب وحكام الإمارات العربية المتحدة، حيث فاجأت بها جمهورها الإماراتي علي شكل هدية من لبنان للإمارات، وأطلقتها بشكل فيديو كليب، وتغنت فيها بكلمات الشاعر روجيه فغالي، وألحان أنطوان الشعك، توزيع موسيقي لداني حلو.



أعمال ماجد المهندس

من جهة أخرى، أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، طرح كليب جديد للفنان ماجد المهندس، بعنوان «نصاب» خلال الفترة القليلة المقبلة، إذ روجت الكليب عبر حسابها الرسمي بتطبيق الصور انستجرام، ولم تكشف موعد طرحه، لتشوق الجمهور للعمل الجديد.

كما طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أحدث أغاني الفنان ماجد المهندس، التي تحمل اسم «لا تترك القلب» عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وحققت الأغنية أكثر من ربع مليون مشاهدة بعد طرحها.

أغنية «لا تترك القلب» لـ ماجد المهندس، من كلمات: أحمد الصانع، ألحان: إبراهيم الغانم، توزيع: وليد سلطان، وتريات: تامر فيضي، جيتارات: شريف فهمي، كلارنيت: aykut sutoglu، إيقاعات: سمير القطان، كورال: نهمه قروب، تسجيل كورال: م. مجيد دشتي، تسجل صوت: عمر صلاح، مكس وماستر: جاسم محمد.

من جهة أخرى، طرح ماجد المهندس أغنية جديدة بعنوان "نصاب" عبر قناته على موقع يوتيوب.

وتعاون ماجد المهندس فى هذه الأغنية مع كل من الشاعر بهاء الدين محمد، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع الموسيقي محمود الشاعري.