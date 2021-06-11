مشروع ازدواج الطريق الصحراوي أسوان/ القاهرة .. إنجازات تتحدث عن نفسها بعهد الرئيس السيسي

في خطوة جديدة جادة على طريق التنمية تتوالى الإنجازات بشكل غير مسبوق على أرض محافظة أسوان عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية بالقارة السمراء ، فما شهدته عروس الجنوب خلال الـ 7سنوات الماضية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى لم تشهده منذ عقود عديدة وسنوات طويلة .

وفى هذا الإطار نلقى الضوء عبر منصة " صدى البلد " على أحد أبرز المشروعات التي تعتبر بمثابة حلم طال انتظاره وهو مشروع ازدواج الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة ، والذى يأتي تلبية لأهم المطالب الجماهيرية لما سيكون له مردود إيجابى في القضاء على الحوادث المتكررة بهذا الطريق الحيوى والهام ، بجانب الحفاظ على سلامة أرواح وممتلكات المواطنين المترددين عليه .

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وللوقوف على تفاصيل الإقدام على تنفيذ هذا المشروع العملاق في ظل توجيهات الرئيس السيسى فنستعرض ما يلى : أنه بعد قيام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان خلال الفترة الماضية بعرض مطالب المحافظة المتعلقة بضرورة ازدواج الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة بعد تكرار وقوع العديد من الحوادث التى أودت بحياة بعض المواطنين نتيجة سوء حالة الطريق .

فقد أعلن الفريق كامل الوزير وزير النقل عقب ذلك عن أن الهيئة العامة للطرق والكبارى ستقوم بتنفيذ هذا المشروع بداية من كمين غرب أسوان وحتى ربطه بالازدواج الحالى أمام مشروع الطاقة الشمسية ، بالتوازى مع رفع كفاءة وصيانة الطريق فى إتجاه أسوان / القاهرة ليصبح ذلك كمرحلة أولى من ضمن الطريق الدولى الإسكندرية / كيب تاون .

وقد وجه اللواء أشرف عطية الشكر والتقدير للفريق كامل الوزير على إستجابته السريعة والإنسانية لمطالب أهالى أسوان لازدواج الطريق الصحراوى الغربى والذى كان يعد بمثابة حلم طال انتظاره ليتحقق فى ظل توجيهات القيادة السياسية بإقامة شبكة عملاقة من الطرق السريعة والمتطورة لتستوعب حركة النقل سياحياَ وتجارياً وخدمياً بما ساهم لأول مرة فى إحداث طفرة غير مسبوقة على مستوى الجمهورية .

وأكد المحافظ إلى أن ازدواج الطريق الصحراوى الغربى سيساهم بشكل مباشر فى الحد من الحوادث المرورية وذلك لحماية الأرواح وحفاظاً على سلامة المواطنين من أى أضرار وأخطار مستقبلية ، بالإضافة إلى أنه يعتبر الشريان الرئيسى نحو الأسواق الأفريقية حيث تعتبر أسوان جسر التواصل التجارى والاقتصادي والسياحى بين مصر والقارة السمراء .

والجدير بالذكر أن مشروع إزدواج الطريق الصحراوى يشهد سباق مع الزمن لاستكمال تنفيذ الأعمال الجارية فى المرحلة الأولى منه بتكلفة 540 مليون جنيه وبطول 90 كم بدءاً من أسوان وحتى وصلة الغنيمية بمركز إدفو حيث شهدت هذه المرحلة شق المرتفعات الجبلية ورفع التراكمات والرمال مع تنفيذ أعمال التسوية والتى تقوم بها 12 شركة ، علاوة على 6 شركات ستقوم بأعمال الرصف فيما بعد ، ليساهم مشروع الازدواج الحيوى فى تحقيق وتلبية أهم المطالب الجماهيرية خلال الفترة الماضية .

لتكتمل بذلك منظومة الطريق الدولى الإسكندرية / كيب تاون لتعزيز التواصل والتعاون مع الدول الأفريقية حيث يتم تنفيذ أعمال ازدواج الطريق من خلال 18 شركة حيث تم الإنتهاء من 85 كم من أعمال شق المرتفعات الجبلية والصخرية والتسويات ، بجانب الإنتهاء من 55 كم من طبقة الأساس ، بالإضافة إلى أنه جارى رصف 50 كم بالأسفلت بالطريق الصحراوى.