لجنة إشرافية من "الصحة" تتفقد الأقسام الطبية بـ مستشفى الزقازيق

استقبل الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، لجنة إشرافية من مكتب الدكتور أحمد السبكي مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة الداخلية والمتابعة، تضم كلا من الدكتورة مني الشافعي، والدكتور إيهاب شاهين بمكتب وكيل الوزارة.

تناول اللقاء مناقشة الوضع الصحي الحالي بالمحافظة، وخطة العمل ببرنامج الزمالة المصرية، واعتماد الأقسام الطبية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية والنموذجية بمحافظة الشرقية، والتي بلغت أكثر من ٢٠٠ قسم طبي حتي الآن، كما تم مناقشة خطة تدريب الأطباء، وآليات رفع كفاءة الأداء للإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.

وفي سياق متصل قام أعضاء اللجنة بالمرور علي مستشفيات الزقازيق العام، وههيا، والقنايات، وديرب نجم المركزية، تم خلالها تفقد الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفيات، تمهيداً لاعتماد عدد منها ضمن برنامج الزمالة المصرية، كما تفقدا الأقسام التي تم اعتمادها بالمستشفيات، وحرصوا علي الإستماع إلي المدربين والمتدربين ضمن البرنامج، والتأكد من عدم وجود أي معوقات تؤثر علي سير العمل بالبرنامج، وتوافر السكن اللائق لهم.