عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لجنة إشرافية من "الصحة" تتفقد الأقسام الطبية بـ مستشفى الزقازيق

لجنة وزارة الصحة
لجنة وزارة الصحة

استقبل الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، لجنة إشرافية من مكتب الدكتور أحمد السبكي مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة الداخلية والمتابعة، تضم كلا من الدكتورة مني الشافعي، والدكتور إيهاب شاهين بمكتب وكيل الوزارة.

 

تناول اللقاء مناقشة الوضع الصحي الحالي بالمحافظة، وخطة العمل ببرنامج الزمالة المصرية، واعتماد الأقسام الطبية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية والنموذجية بمحافظة الشرقية، والتي بلغت أكثر من ٢٠٠ قسم طبي حتي الآن، كما تم مناقشة خطة تدريب الأطباء، وآليات رفع كفاءة الأداء للإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.

صحة الشرقية تقدم الخدمة الطبية لأكثر من ٦٤ ألف سيدة

وفي سياق متصل قام أعضاء اللجنة بالمرور علي مستشفيات الزقازيق العام، وههيا، والقنايات، وديرب نجم المركزية، تم خلالها تفقد الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفيات، تمهيداً لاعتماد عدد منها ضمن برنامج الزمالة المصرية، كما تفقدا الأقسام التي تم اعتمادها بالمستشفيات، وحرصوا علي الإستماع إلي المدربين والمتدربين ضمن البرنامج، والتأكد من عدم وجود أي معوقات تؤثر علي سير العمل بالبرنامج، وتوافر السكن اللائق لهم.

الشرقية وزارة الصحة مستشفيات وزيرة الصحة الأطباء محافظة الشرقية

ترشيحاتنا

الرئيس اليمني: حرق الأسر والأطفال بصواريخ المليشيات لن يؤسس لسلام حقيقي

الزمالك يعزز تفوقه على الجزيرة.. ويقترب من نهائي دوري سوبر رجال السلة

ألعب في بطولة كبيرة..رد حاسم من بوجبا عن عرض باريس سان جيرمان

صدمة .. المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض: لقاحات كورونا تصيب القلب بـ مرض قاتل

المحكمة العليا في البرازيل توافق على تنظيم البلاد لنهائيات كوبا أمريكا

نخوض مباريات بلا توقف.. كارتيرون يعلن قرارات مهمة لـ فريق الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفي عبده تبهر متابعيها بوصلة رقص عبر إنستجرام .. فيديو

يا فرحة ما تمت.. مصرع عروسين في انقلاب سيارة بـ الشرقية

أبرزها العجز عن الكسب ..3 شروط لاستحقاق الابن معاش الأب في قانون التأمينات الجديد

فشل سيناريو رمضان صبحي.. الأهلى يخطف صفقة قوية من بيراميدز

قرارات عاجلة من مجلس الأمن والدفاع السوداني بشأن سد النهضة

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة

صدمة .. المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض: لقاحات كورونا تصيب القلب بـ مرض قاتل

ميرور تحسم مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد حضور الاحتفال بالمئوية الأولى لتأسيس الأردن.. فيديو وصور

ماذا حققت وزارة النقل خلال 7 سنوات من حكم الرئيس

من 53 دولة.. وفود منحة "ناصر الدولية للقيادة" في ضيافة وزارة الري

السيسي يوجه بتوسعة محور الضبعة ومدخل طريق "القاهرة - السويس" ..صور

فيديو

فيديو جراف| حفار قناة السويس .. قصة "السفينة الجانحة" من الأزمة إلى البطولة

فيديوجراف.. كيف نجح صلاح في تقليل الكراهية ضد الإسلام في إنجلترا ؟

وزير التموين يحسم أسعار السلع وموعد إضافة المواليد.. فيديوجراف

فيديوجراف.. قرار حكومي جديد.. فرض الضريبة المضافة على الديليفري

المزيد

ساحة رأي

فيروز نبيل تكتب: عيون القلب

سوسن أحمد البراهمي تكتب: حبيبى يا رسول الله

سارة مجدي تكتب: السوشيال ميديا سبب اكتئابك!

نرمين الشال تكتب: قل لي مَنْ مدير أعمالك لنعرف من تكون

هويدا دويدار تكتب: ثقيل حملي

رمضان البيه يكتب: العطاءات الربانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

اﻟﻤﺰﻳﺪ