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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نخوض مباريات بلا توقف.. كارتيرون يعلن قرارات مهمة لـ فريق الزمالك

صدى البلد

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن صعوبة إقامة فترة إعداد للفريق خلال الفترة التي لن يخوض فيها الفريق مباريات (32 يوما) ابتداء من 5 يوليو وحتى السابع من أغسطس المقبلين.

وقال المدير الفني في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لنادي الزمالك:" فترة التوقف المقبلة ستشهد التجهيز لباقي مباريات الموسم الحالي، لأن الفريق يخوض مباريات منذ عام تقريبا بلا توقف، وسنسعى للحفاظ على مستوى اللاعبين في فترة التوقف".

وأضاف أنه سيمنح اللاعبين راحة أسبوعًا وبعدها يخوض تدريبات قوية أسبوعين للحفاظ على مستوى اللاعبين، في حين سيكون الأسبوع الأخير الخاص بتجهيز اللاعبين لمباراة الاتحاد السكندري في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري.

وأوضح المدير الفني أنه من الصعب أن يخوض فترة إعداد في فترة قصيرة لأن إعداد الفريق للموسم الجديد سيحتاج وقتا أطول.

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نخوض مباريات بلا توقف.. كارتيرون يعلن قرارات مهمة لـ فريق الزمالك

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