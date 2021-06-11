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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أغرب السيارات حول العالم .. تصميمات مدهشة

اغرب السيارات حول
اغرب السيارات حول العالم .. تصميمات مدهشة

تتعدد التصميمات الغريبة و المدهشة في عالم السيارات، فمن الممكن ان نشاهد سيارة طائرة وأخرى عائمة، وربما أيضا نرى سيارة تعتمد على منظومة دفع سداسية العجلات، أو أخرى تصارع الرمال و تواجه تحديات الطرف الوعرة، و لكن تبقى العقلية البشرية مصدر الإلهام لمحبي تعديلات السيارات واللمسات الأكثر غرابة، لنستمتع من جديد بحزمة متنوعة من أغرب السيارات حول العالم.

ظهرت احد السيارات التي تحمل علامة الصانع البافاري المخضرم، و لكن بإطلالة جديدة من نوعها، حيث تعتمد على هيكل خارجي مطاطي، من الممكن أن يتغير شكله، بالإضافة إلى تصميم الأبواب عبر آليات متطورة تم الاعتماد عليها في صناعة هذه السيارة، وحصلت من الخارج على لون فضي و مادة خارجية مقاومة للمياه.

كما احتلت سيارة الميكانو قائمة اغرب السيارات حول العالم، حيث تم صناعتها باستخدام نصف مليون قطعة بلاستيكية، ذات طابع الفك و التركيب، و يعمل محركها باستخدام الهواء المضغوط، مما يجعلها قادرة على السير بسرعة 90 كيلومتر في الساعة.

ثم نأتي للسيارة الخشبية، و قصة هذه السيارة غريبة بعض الشيء، حيث تسير داخل احد المدن العائمة و هي "البندقية" و من المعروف عن هذه المدينة الإيطالية، صعوبة سير المركبات بداخلها نظرًا لتمتعها بطبيعة خاصة و التي جعلتها أشبه بالمدينة العائمة، و يبدو أن احد النجارين الإيطاليين قام بتحدي هذه الطبيعة، حيث قام بتصنيع نسخة مصغرة لاحد سيارات فيراري من الخشب، لتتحول إلى قارب يجعله يستمتع بالسير داخل المياه الخاصة بهذه المدينة الرائعة.

ويبدو أن عالم التعديلات الخاصة بعالم السيارات لم تتوقف، فهل من المتوقع أن ندخل في مرحلة الكبسولات الفضائية الطائرة، و نذهب لجولة فضائية باستخدام إحدى السيارات المتطورة ؟ 

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