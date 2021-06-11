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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: مصر تجاوزت ذروة الموجة الثالثة لفيروس كورونا بفضل قراراتها الجادة

النائب يوسف الشاذلي
النائب يوسف الشاذلي

قال النائب يوسف الشاذلي وكيل لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، إن مصر تجاوزت ذروة الموجة الثالثة لفيروس كورونا في البلاد، بعد أن تراجعت الأعداد المصابة يوميًا بالفيروس إلى نحو 700 حالة أو يزيد قليلا، وكانت قد استمرت لعدة أسابيع فوق حاجز الألف حالة يوميًا.

وأشار الشاذلي، خلال تصريحات له اليوم، أن نجاح مصر في اجتياز الموجة الثالثة لذروة وباء كورونا، يعود إلى قيادة وطنية حكيمة ممثلة في الرئيس السيسي، تعاملت مع الجائحة بعقلانية وقوة شديدة، ولم تتهاون في اتخاذ كل ما يلزم من قرارات هذا العام والعام الماضي لمواجهة كورونا.

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واكد وكيل اتصالات النواب ان نجاح مصر في تجاوز الذروة، يرجع إلى التوجيهات الرئاسية لقطاع الصحة المصري، بإعلان حالة طوارئ واستنفار كبرى في مختلف القطاعات، ونشر مستشفيات العزل وإمدادها باللوزام والبروتوكولات الدوائية والعلاجية، حتى تكون على أهبة الاستعداد وتوفير احتياطي استراتيجي من الأكسجين.

وشدد الشاذلي، على ان تجاوز الموجة الثالثة لوباء كورونا يعود إلى زيادة الوعي المجتمعي بخطورة الوباء، وتشديد ارتداء الكمامات في وسائل النقل والمواصلات والأماكن العامة.

 

وأضاف النائب أن تجاوز ذروة الموجة الثالثة لكورونا، يُبشر بتعافي أكبر للاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو أعلى وأكبر مما يحققها اليوم وتحوز إعجاب صندوق النقد الدولي وكافة المؤسسات العالمية.

الرئيس السيسي صندوق النقد الدولى مجلس النواب فيروس كورونا وزيرة الصحة

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