أيتن عامر تعتذر لعفاف شعيب بسبب المواعين.. بيومي فؤاد: الراجل راجل.. فيديو

قالت الفنانة أيتن عامر ، إنها تكن كل التقدير والاحترام للفنانة عفاف شعيب ولكنها تتعارض مع وجهة نظرها عندما صرحت فيما قبل أن الرجل الذى يقوم بغسل المواعين لزوجته لا يكون رجلا ً، موضحة أنها كامرأة عاملة لابد أن يساعدها زوجها في أي أعمال.

قدمت أيتن عامر، خلال لقائها في برنامج "ليلة الخميس"، المذاع على فضائية mbc مصر، الاعتذار للفنانة عفاف شعيب ، موضحة أن ردها عليها "كان غير مبرر" ولكن كانت تتحدث باسم كل زوجة عاملة مطحونة ما بين عملها وبين أولادها فعند مساعدة زوجها لها "كتر خيره"، منوهاً إلى أن زوجها يقوم بمساعدتها دائما في حدود المستطاع.

أوضح "بيومي فؤاد" ، إن والدته دائما كانت مشجعه لرأى الفنان عفاف شعيب بأن الراجل راجل حتى لو عالة في البيت ، موضحاً أن لم يقم بأي اعمال منزل من قبل ولم يدخل المطبخ يقوم بأي وجبه لكنه ممكن أن يساعد زوجته بشكل آخر مثل توفير من يساعدها في حالة مرضها.