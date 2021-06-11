زوجة أخطر زعيم عصابة في العالم تعترف بارتكاب هذه الجريمة

اعترفت زوجة زعيم العصابة المكسيكي وتاجر المخدرات جواكين الشهير بلقب "إل تشابو"، بارتكابها مجموعة من التهم الموجهة إليها والتي تتضمن توزيع مخدرات بطرق غير مشروعة.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، اعترفت إيما كورونيل إيسبورو ، 31 عامًا، أمام المحكمة في واشنطن، بأنها ارتكبت هذه الجرائم بمساعدة جوزمان لتوزيع المخدرات من "كارتل سينالوا" وساعدته في هروب زوجها من السجن في عام 2015.

ومن المحتمل أنها قد تواجه عقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة ودفع غرامة تصل إلى 10 ملايين دولار، خاصة أن جوزمان (63 عاما) يقضي حاليًا عقوبة بالسجن مدى الحياة في كولورادو بتهمة الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال.

تقول السلطات إن كارتل سينالوا كان أكبر مورد للأدوية للولايات المتحدة، فيما مثلت كورونيل إيسبورو أمام المحكمة مرتدية بذلة خضراء وقناع أبيض للوجه ودخلت في مرافعتها أمام قاضي المقاطعة الأمريكية رودولف كونتريراس.

وأقرت بالذنب في 3 تهم تتعلق بالتآمر لتوزيع مخدرات غير مشروعة والتآمر لغسل الأموال وارتكاب معاملات مالية مع كارتل سينالوا للمخدرات، كما اعترفت كورونيل، بدورها في هروب زوجها من السجن في عام 2015 .

أما عن وجودها خلال المحاكمة، كان صوتها هادئًا في قاعة المحكمة طوال الاستجواب الذي استمر لمدة ساعة، وتحدثت بالإسبانية وتمت ترجمة حديثها إلى اللغة الإنجليزية بواسطة مترجم فوري استمع إليها وهي تتحدث من خارج قاعة المحكمة ، عبر مكالمة عبر الهاتف، وقال لها القاضي: "أجدك مذنبة بالتهم الموجهة إليك".

وقبل عامين كانت محاكمة جوزمان، والتي كشفت عن ارتكابه لجرائم مروعة مثل اغتصاب أطفال، وتنفيذ جرائم قتل لأعضاء سابقين في الكارتل.

وترجع بداية محاكمة زوجته كورونيل إيسبورو ، ملكة الجمال السابقة ، حين تم إلقاء القبض عليها في مطار دالاس الدولي في واشنطن في فبراير ووجهت لها تهمة التآمر لتوزيع 5 كجم أو أكثر من الكوكايين، و 500 جرام أو أكثر من الميثامفيتامين و 1000 كجم أو أكثر من الحشيش.

مع اتهامات بمساعدة جوزمان في الاتجار بالمخدرات بين عامي 2012 و 2014 من خلال نقل وتوصيل الرسائل أثناء زيارته في سجن مكسيكي بعد اعتقاله في فبراير 2014.