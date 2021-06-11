عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

زوجة أخطر زعيم عصابة في العالم تعترف بارتكاب هذه الجريمة

إيما كورونيل إيسبورو
إيما كورونيل إيسبورو

اعترفت زوجة زعيم العصابة المكسيكي وتاجر المخدرات جواكين الشهير بلقب "إل تشابو"، بارتكابها مجموعة من التهم الموجهة إليها والتي تتضمن توزيع مخدرات بطرق غير مشروعة.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، اعترفت إيما كورونيل إيسبورو ، 31 عامًا، أمام المحكمة في واشنطن، بأنها ارتكبت هذه الجرائم بمساعدة جوزمان لتوزيع المخدرات من "كارتل سينالوا" وساعدته في هروب زوجها من السجن في عام 2015.

txt

ضبط عصابة جمعت 20 مليون جنيه من تجارة المخدرات والسرقة بالإكراه

txt

حبس أخطر عصابة تزور أوراقا للاستيلاء على الأراضي الفضاء والمساكن بالبساتين

ومن المحتمل أنها قد تواجه عقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة ودفع غرامة تصل إلى 10 ملايين دولار، خاصة أن جوزمان (63 عاما) يقضي حاليًا عقوبة بالسجن مدى الحياة في كولورادو بتهمة الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال.

تقول السلطات إن كارتل سينالوا كان أكبر مورد للأدوية للولايات المتحدة، فيما مثلت كورونيل إيسبورو أمام المحكمة مرتدية بذلة خضراء وقناع أبيض للوجه ودخلت في مرافعتها أمام قاضي المقاطعة الأمريكية رودولف كونتريراس.

وأقرت بالذنب في 3 تهم تتعلق بالتآمر لتوزيع مخدرات غير مشروعة والتآمر لغسل الأموال وارتكاب معاملات مالية مع كارتل سينالوا للمخدرات، كما اعترفت كورونيل، بدورها في هروب زوجها من السجن في عام 2015 .

أما عن وجودها خلال المحاكمة، كان صوتها هادئًا في قاعة المحكمة طوال الاستجواب الذي استمر لمدة ساعة، وتحدثت بالإسبانية وتمت ترجمة حديثها إلى اللغة الإنجليزية بواسطة مترجم فوري استمع إليها وهي تتحدث من خارج قاعة المحكمة ، عبر مكالمة عبر الهاتف، وقال لها القاضي: "أجدك مذنبة بالتهم الموجهة إليك".

 

وقبل عامين كانت محاكمة جوزمان، والتي كشفت عن ارتكابه لجرائم مروعة مثل اغتصاب أطفال، وتنفيذ جرائم قتل لأعضاء سابقين في الكارتل.

 

وترجع بداية محاكمة زوجته كورونيل إيسبورو ، ملكة الجمال السابقة ، حين تم إلقاء القبض عليها في مطار دالاس الدولي في واشنطن في فبراير ووجهت لها تهمة التآمر لتوزيع 5 كجم أو أكثر من الكوكايين، و 500 جرام أو أكثر من الميثامفيتامين و 1000 كجم أو أكثر من الحشيش.

 

مع اتهامات بمساعدة جوزمان في الاتجار بالمخدرات بين عامي 2012 و 2014 من خلال نقل وتوصيل الرسائل أثناء زيارته في سجن مكسيكي بعد اعتقاله في فبراير 2014.

اغتصاب مخدرات المكسيك إيما كورونيل آيسبورو السجن مدى الحياة اعتقال جرائم قتل الأموال الكوكايين

ترشيحاتنا

إكرامي يكشف كواليس أزمته مع المهدي سليمان وما حدث بـ شارة الكابتن

قبل قمة الناتو.. مباحثات بين وزير الدفاع الأمريكي ونظيره التركي

مش بيضيع وقت.. طليق كيم كارديشان يرتبط بعارضة أزياء

ما حكم استعمال إنترنت العمل في أمور شخصية؟ الإفتاء توضح

مكافحة الأمراض والأوبئة الأبرز .. 12 اختصاصا لـ لجنة الصحة بـ مجلس النواب

ليبيا.. المسماري يوضح موقف حفتر من الترشح في الانتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أبرزها العجز عن الكسب ..3 شروط لاستحقاق الابن معاش الأب في قانون التأمينات الجديد

فشل سيناريو رمضان صبحي.. الأهلى يخطف صفقة قوية من بيراميدز

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة

يا فرحة ما تمت.. مصرع عروسين في انقلاب سيارة بـ الشرقية

صدمة .. المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض: لقاحات كورونا تصيب القلب بـ مرض قاتل

ميرور تحسم مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

نجل شوبير.. حارس الأهلي يشعل غضب جماهير الزمالك بعد إهانة النادي

أجمل دعاء للميت ليلة الجمعة.. يغفر له ويُشفع له الرسول ويسقيه من يده الشريفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد حضور الاحتفال بالمئوية الأولى لتأسيس الأردن.. فيديو وصور

ماذا حققت وزارة النقل خلال 7 سنوات من حكم الرئيس

من 53 دولة.. وفود منحة "ناصر الدولية للقيادة" في ضيافة وزارة الري

السيسي يوجه بتوسعة محور الضبعة ومدخل طريق "القاهرة - السويس" ..صور

فيديو

فيديو جراف| حفار قناة السويس .. قصة "السفينة الجانحة" من الأزمة إلى البطولة

فيديوجراف.. كيف نجح صلاح في تقليل الكراهية ضد الإسلام في إنجلترا ؟

وزير التموين يحسم أسعار السلع وموعد إضافة المواليد.. فيديوجراف

فيديوجراف.. قرار حكومي جديد.. فرض الضريبة المضافة على الديليفري

المزيد

ساحة رأي

فيروز نبيل تكتب: عيون القلب

سوسن أحمد البراهمي تكتب: حبيبى يا رسول الله

سارة مجدي تكتب: السوشيال ميديا سبب اكتئابك!

نرمين الشال تكتب: قل لي مَنْ مدير أعمالك لنعرف من تكون

هويدا دويدار تكتب: ثقيل حملي

رمضان البيه يكتب: العطاءات الربانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

اﻟﻤﺰﻳﺪ