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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إكرامي يتحدث عن حملة جماهير الأهلي ضده ويكشف سر تألق محمد الشناوي

صدى البلد

أكد شريف إكرامي حارس مرمى فريق بيراميدز أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي هو حارس مصر الأول في الوقت الحالي مشددا ان حارس رائع 

وأضاف اكرامي في تصريحات لـ قناة “ اون تايم سبورت ” أن الشناوي هو خريج مصنع حراس الأهلي لذلك فأدائه وتطوره طبيعي .

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إكرامي يبرئ نفسه من تهمة التسبب في رحيل رمضان صبحي عن الأهلي والانضمام لـ بيراميدز ..تفاصيل

وتابع أن أداء الشناوي خلال بطولة كاس العالم أمام اورجواي كان مفاجىء بالنسبة له مشددا انه كتب تغريده له عقب المباراة لتهنئته على الأداء. 

وأكمل ان خلال تولي لاسارتي القيادة الفنية للأهلي شارك في 7 مباريات متتالية أثناء إصابة الشناوي ولكن عقب عودة الأخير تأكد أنه اصبح حارس ثان ولن يشارك.

وتابع أن من الطبيعي ان يرتكب الحراس بعض الأخطاء ولكن يجب ان يستمر حتي يكتسب الثقة. 

 

وعن علاقته بـ لاعبي الأهلي فأكد ان جونيور اجاء هو اكثر للاعب يتواصل معه مشددا ان لم يكن يتوقع اكثر من ذلك خاصة وان السوشيال ميديا أصبحت تؤثر على اللاعبين.

 

وأضاف أن والده “ الشحات اكرامي ” تأثر بشده من الحملة التي كانت ضده خاصة وانها اتهمته هو ووالده بعدم الانتماء للأهلي والتسبب في رحيل رمضان صبحي عن النادي. 

 

وتابع أنه لا يعلم هل تلك الحملة رسمية أم غير رسمية ولكن والده تأثر بها بشده .

رمضان صبحي شريف إكرامي محمد الشناوي بيراميدز الأهلى

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