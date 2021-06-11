عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شريف إكرامي يتصدر تويتر بعد ظهوره مع شوبير

صدى البلد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #شريف_اكرامي بعد ظهوره مع الإعلامي أحمد شوبير في برنامج معلب أون تايم. 
 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏شريف إكرامي مثقف جدا مشاء الله#اكرامي_مع_شوبير" و "‏علي الرغم من اني أهلاوي بس الحق يقال
شريف اكرامي إنسان محترم ومثقف وكابتن اكرامي مربيه كويس #اكرامي_مع_شوبير " .
 

وقال آخرون "‏مش عايزيين نعمل زي بعضهم وكلامنا كله يبقى اهانات وتجريح استحاله اي حارس ف مصر كان هايلعب ف وجود الشتاوى اكرامى قعد دكه فتره كبيره ومن حقه انه يشوف مصلحته ع الااقل عشان الكل يعرف هو كان يستحق الدكه ولا الأهلي خسره 
اكيد الاجابه واضحه هو ريح وجيبه استريح  ‎#اكرامي_مع_شوبير" و "‏شريف إكرامي عامل زي اللي حافظ الأسئلة بتاعت الأنترفيو #اكرامي_مع_شوبير ".
 

كشف شريف اكرامي حارس مرمى بيراميدز عن سر انضمامه لـ فريق بيراميدز على الرغم من تلقيه عروضا من الإسماعيلي والأندية السعودية.

وأضاف في تصريحات لـ قناة “ اون تايم سبورت ” أن انتمائه لـ الأهلي حال دون انضمامه لـ فريق جماهيري آخر مشددا انه اختار بيراميدز نظرا لكونه ناد غير جماهيري.

 

وتابع ان وقت إعلانه الرحيل عن الأهلي لم يكن حدد وجهته المقبلة مشددا أن الأهلي فاتحه في امر التجديد عقب إعلان قراراه بالرحيل .

 

وأكمل ان رينيه فايلر المدير الفني السابق للفريق كان موقفه واضح من اللاعبين الكبار مشددا أنه موقف يحترم من اجل مصلحة الفريق .

وأكمل ان سيد عبد الحفيظ مدير الكره أكد له احترام وتقدير الأهلي له ولمشواره مشددا أن علاقته جيدة بلاعبي الأهلي ويتواصل معهم دائما حيث هاتفهم قبل نهائي إفريقيا أمام الزمالك .

وتابع أن استقرار بيراميدز ورغبته في صنع النجاح كان من ضمن أسباب انضمامه للفريق

احمد شوبير بيراميدز شوبير شريف إكرامي الإعلامي أحمد شوبير أون تايم سبورت

ترشيحاتنا

إكرامي يكشف كواليس أزمته مع المهدي سليمان وما حدث بـ شارة الكابتن

قبل قمة الناتو.. مباحثات بين وزير الدفاع الأمريكي ونظيره التركي

مش بيضيع وقت.. طليق كيم كارديشان يرتبط بعارضة أزياء

ما حكم استعمال إنترنت العمل في أمور شخصية؟ الإفتاء توضح

مكافحة الأمراض والأوبئة الأبرز .. 12 اختصاصا لـ لجنة الصحة بـ مجلس النواب

ليبيا.. المسماري يوضح موقف حفتر من الترشح في الانتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أبرزها العجز عن الكسب ..3 شروط لاستحقاق الابن معاش الأب في قانون التأمينات الجديد

فشل سيناريو رمضان صبحي.. الأهلى يخطف صفقة قوية من بيراميدز

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة

يا فرحة ما تمت.. مصرع عروسين في انقلاب سيارة بـ الشرقية

صدمة .. المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض: لقاحات كورونا تصيب القلب بـ مرض قاتل

ميرور تحسم مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

نجل شوبير.. حارس الأهلي يشعل غضب جماهير الزمالك بعد إهانة النادي

أجمل دعاء للميت ليلة الجمعة.. يغفر له ويُشفع له الرسول ويسقيه من يده الشريفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد حضور الاحتفال بالمئوية الأولى لتأسيس الأردن.. فيديو وصور

ماذا حققت وزارة النقل خلال 7 سنوات من حكم الرئيس

من 53 دولة.. وفود منحة "ناصر الدولية للقيادة" في ضيافة وزارة الري

السيسي يوجه بتوسعة محور الضبعة ومدخل طريق "القاهرة - السويس" ..صور

فيديو

فيديو جراف| حفار قناة السويس .. قصة "السفينة الجانحة" من الأزمة إلى البطولة

فيديوجراف.. كيف نجح صلاح في تقليل الكراهية ضد الإسلام في إنجلترا ؟

وزير التموين يحسم أسعار السلع وموعد إضافة المواليد.. فيديوجراف

فيديوجراف.. قرار حكومي جديد.. فرض الضريبة المضافة على الديليفري

المزيد

ساحة رأي

فيروز نبيل تكتب: عيون القلب

سوسن أحمد البراهمي تكتب: حبيبى يا رسول الله

سارة مجدي تكتب: السوشيال ميديا سبب اكتئابك!

نرمين الشال تكتب: قل لي مَنْ مدير أعمالك لنعرف من تكون

هويدا دويدار تكتب: ثقيل حملي

رمضان البيه يكتب: العطاءات الربانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

اﻟﻤﺰﻳﺪ