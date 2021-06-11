شريف إكرامي يتصدر تويتر بعد ظهوره مع شوبير

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #شريف_اكرامي بعد ظهوره مع الإعلامي أحمد شوبير في برنامج معلب أون تايم.



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏شريف إكرامي مثقف جدا مشاء الله#اكرامي_مع_شوبير" و "‏علي الرغم من اني أهلاوي بس الحق يقال

شريف اكرامي إنسان محترم ومثقف وكابتن اكرامي مربيه كويس #اكرامي_مع_شوبير " .



وقال آخرون "‏مش عايزيين نعمل زي بعضهم وكلامنا كله يبقى اهانات وتجريح استحاله اي حارس ف مصر كان هايلعب ف وجود الشتاوى اكرامى قعد دكه فتره كبيره ومن حقه انه يشوف مصلحته ع الااقل عشان الكل يعرف هو كان يستحق الدكه ولا الأهلي خسره

اكيد الاجابه واضحه هو ريح وجيبه استريح ‎#اكرامي_مع_شوبير" و "‏شريف إكرامي عامل زي اللي حافظ الأسئلة بتاعت الأنترفيو #اكرامي_مع_شوبير ".



كشف شريف اكرامي حارس مرمى بيراميدز عن سر انضمامه لـ فريق بيراميدز على الرغم من تلقيه عروضا من الإسماعيلي والأندية السعودية.

وأضاف في تصريحات لـ قناة “ اون تايم سبورت ” أن انتمائه لـ الأهلي حال دون انضمامه لـ فريق جماهيري آخر مشددا انه اختار بيراميدز نظرا لكونه ناد غير جماهيري.





وتابع ان وقت إعلانه الرحيل عن الأهلي لم يكن حدد وجهته المقبلة مشددا أن الأهلي فاتحه في امر التجديد عقب إعلان قراراه بالرحيل .

وأكمل ان رينيه فايلر المدير الفني السابق للفريق كان موقفه واضح من اللاعبين الكبار مشددا أنه موقف يحترم من اجل مصلحة الفريق .

وأكمل ان سيد عبد الحفيظ مدير الكره أكد له احترام وتقدير الأهلي له ولمشواره مشددا أن علاقته جيدة بلاعبي الأهلي ويتواصل معهم دائما حيث هاتفهم قبل نهائي إفريقيا أمام الزمالك .

وتابع أن استقرار بيراميدز ورغبته في صنع النجاح كان من ضمن أسباب انضمامه للفريق