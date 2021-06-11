على خطى بايدن.. بريطانيا تتبرع بـ100 مليون جرعة لقاح كورونا للدول الفقيرة

أعلن رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، أن بلاده ستتبرع بـ100 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا كوفيد-19 على الأقل للدول الفقيرة، وذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خطوة مماثلة.

وقال جونسون في بيان نشره مكتبه، اليوم الجمعة: "بفضل نجاح برنامج اللقاح البريطاني أصبح لدينا إمكانية للمشاركة بكمية من الجرعات الزائدة مع من بحاجة إليها".

وأضاف: "بذلك نخطي خطوة هامة نحو القضاء النهائي على الجائحة. آمل أن خلال قمة السبع الكبار سيقدم زملائي من الدول الأخرى وعودا مماثلة حتى نتمكن من تطعيم اللقاح للعالم كله قبل نهاية العام القادم".

وكان بايدن أعلن مساء الخميس، أن الولايات المتحدة ستشتري 500 مليون جرعة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد، وستتبرع به لـ100 دولة حول العالم.

وأضاف بايدن خلال كلمة له أن "تبرعاتنا باللقاحات المضادة لكورونا غير مرتبطة بشروط أو ممارسة ضغوط أو الحصول على تنازلات من دول بعينها".

ومن المرتقب أن يناقش زعماء السبع الكبار خلال القمة، سبل زيادة توريدات اللقاح ودعم إمكانية الوصول العادلة إليه، وأيضا مسائل حماية المناخ. سيدعو رئيس الوزراء البريطاني زملاءه إلى اتخاذ التزامات معينة لتطعيم العالم بأكمله اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد قبل نهاية عام 2022.

