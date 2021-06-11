ربنا يعلم بفكر في ايه.. بشرى سارة من قفشه لـ جماهير الأهلي بشأن إصابته

زف محمد مجدى قفشه نجم الأهلي بشرى ساره لـ جماهير الفريق قبل مباراة الفريق امام الترجي التونسي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا يوم 19 يونيو المقبل.

ونشر قفشة مقطع فيديو أثناء أدائه لـ بعض التدريبات التأهيلية، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ انستجرام ”.

وعلق : " لاعيب الكورة لازم يكون مخلص ويستوعب حجم النعم اللى ربنا اختاره ليها، لازم يشتغل ويتعب علشان يرفع اسم ناديه وبلده، ربنا العالم بفكر فى إيه ونفسى أعمل إيه".

وأضاف : "أعشق التحدي وأثق في كرم رب العالمين أن أستعيد لياقتى في الوقت المناسب، دعواتكم لى بالتوفيق والشفاء وإن شاء الله نلتقى قريبا".

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء امس الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، للحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الترجي التونسي المقبلة.

وأجرى الفريق مسحة طبية عصر امس ، قبل انطلاق المران الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة، كما عقد موسيماني جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، والجهاز المعاون، قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الترجي التونسي والمرحلة المقبلة التي تشهد العديد من الارتباطات المهمة على الصعيدين القاري والمحلي.