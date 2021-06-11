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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الهلفوت ..رسالة غامضة من شوبير عقب حلقته مع إكرامي

صدى البلد

وجه الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق رسالة غامضة لـ متابعيه عقب حواره مع شريف اكرامي حارس مرمى بيراميدز.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” : “ كله كوم والهلفوت كوم ”.

وكان  مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق وجه رسالة لـ هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية عقب صدور قرار بوقفه عن ممارسة أي نشاط رياضي.

وكتب مرتضى عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”:" إن شاء الله بعد 30 دقيقة سيتم نشر حديث المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك بالصوت والصورة" . 
ما قبل الجزء الأول: "انتهي الدرس يا ... حطب “ كفاية صراخ وعويل حكم القضاء العادل اتنفذ خلاص . نفعك بإيه شوبير!!”

وكانت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، قضت بقبول الدعوى المقامة من رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور،  والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.

مرتضى منصور الزمالك الأهلى رئيس الزمالك بيراميدز

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