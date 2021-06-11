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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تطورات الحالة الصحية لـ نجوم الفن : إصابة زكى فطين عبد الوهاب بورم في الدماغ والرئيس عبد الفتاح السيسي يتكفل بعلاج فاطمة كشرى

صدى البلد

تعرض عدد من النجوم في الأيام الأخيرة إلى وعكات صحية مختلفة، وهو الأمر الذى أثار حالة من الجدل الواسع فضلا عن معاناة بعض النجوم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ونرصد في السطور التالية تطورات الحالة الصحية لنجوم الفن..

دلال عبد العزيز

تقاوم الفنانة دلال عبد العزيز، فيروس كورونا المستجد بعد مرور ما يقرب من شهرين، حيث أُعلن إصابتها به يوم 15 إبريل الماضي.

وتم حجزها في المستشفى حتى يومنا هذا، ولم تعلم دلال عبد العزيز بوفاة زوجها الفنان سمير غانم الذي رحل عن عالمنا متأثراً بفيروس كورونا أيضاً في التوقيت ذاته.

وطمأنت الفنانة نهال عنبر، الجمهور على حالة الفنانة دلال عبد العزيز، وقالت في تصريح لـ “صدى البلد”: “هنالك تحسن في الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، ولكن التحسن مازال بشكل بسيط .. ونتمنى ان يتم الله شفائها على خير وتعود لجميع محبيها”.

 

زكى فطين عبد الوهاب

فاجأ الفنان زكي فطين عبدالوهاب، أصدقائه ومحبيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بخبر إصابته بورم في المخ من الدرجة الرابعة. 

وكتب زكي فطين عبد الوهاب، في منشوره عبر فيسبوك: «أصدقائي الأعزاء، عملت التحاليل والأشعة المطلوبة، واكتشفت للأسف إني عندي ورم في المخ من الدرجة الرابعة، أسف أني مش هرد على تليفونات، أدعولي بالشفاء». 

 

فاطمة كشرى
 أكدت الفنانة فاطمة كشرى في تصريح لصدى البلد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بالتكفل بعلاجها ومتابعة حالتها الصحية، وقالت: "أشكر الرئيس السيسي على سرعة الاستجابة .. فهو أب لكل المصريين ويبذل كل طاقته لخدمة جميع المواطنين ".


أضافت فاطمة كشري: "سأتوجه بعد قليل إلى أحد المستشفيات لعمل التحاليل اللازمة لحالتي.. لكي يتم تشخيصها من قبل الأطباء".


وتابعت: "أشكر كل من ساندني في هذا المحنة .. وخاصة الدولة المصرية والرئيس السيسي الذي أمر بسرعة علاجي".

 

شريف دسوقى

كشف الفنان شريف دسوقي،  تفاصيل حالته الصحية بعد إجراء عملية جراحية أدت إلى بتر قدمه.


وقال شريف دسوقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية  "المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" هناك مظاهرة حب من الجميع تجاهي بعد إجرائي العملية الجراحية".


وأضاف  شريف دسوقي:" مفيش حاجة اسمها يأس واقعد في البيت انا مكمل والجميع في الوسط  الفني على علم بإرادة شريف دسوقي"، مضيفا:" مستمر في  فترة العلاج الطبيعي  وسوف أقوم بتركيب الطرف الصناعي وسأعود للعمل بإرادة اكبر ".

 

وتابع شريف دسوقي :"  أطلب من الناس تدعولي عشان ارجع بسرعة لشغلي ، وانا متواجد في المستشفى لاستكمال علاجي وامامي حوالي 25 يوم واخرج من المستشفى".

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