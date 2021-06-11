حبيتو |سامو زين يطرح أحدث أغانيه .. فيديو

طرح النجم سامو زين، فيديو كليب أغنيته الجديدة «حبيتو» عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، والتي دارت قصتها حول حالة رومانسية وحب بينه وبين حبيبته، والأغنية من كلمات وألحان وتوزيع أكرم عادل.

في جانب آخر، يضع المطرب سامو زين اللمسات الأخيرة لأغنيته الجديدة "كينج الحب"، استعدادًا لطرحها قريبًا، حيث طرح البرومو الخاص بالأغنية خلال الأيام الماضية للدعاية والترويج، ويعمل حاليًا على عدد من الأغنيات لطرحها للجمهور خلال موسم الصيف 2021.

طرح المطرب سامو زين مؤخرا، أغنية بعنوان "ست الناس" بمناسبة عيد الأم، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والأغنية كلمات عبد الرحمن إبراهيم، وألحان أحمد أسامة، وتوزيع أكرم عادل.

وكان آخر ألبومات سامو زين بعنوان "لو عمرى يرجع"، والذى طرحه عام 2018، والألبوم كان يحتوى على أغانى "لو عمرى يرجع"، "أول ما تبتسميلى"، "الزير"، "حب أحلى سنين"، "قلبى عليك بيكلمني"، "الأسطوانة المشروخة"، "هو ده حبيبى"، "ولا حد يوصله".

نشر الفنان سامو زين فيديو جديد له و هو يتلقى لقاح كورونا عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

و علق سامو زين قائلا :" الحمد الله اتطعمت انهارده ( باسترازينيكا ) في بلدى ( الثاني ) الحبيب مصر ❤️❤️

أشكر مصر الحبيبة ووزارة الصحة المصرية 🌹🌹 وأنصح الجميع بالتطعيم

.. أحمى نفسك وأسرتك وبلدك .. "