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توك شو

سامو زين : أنا بحاول أكون أمير القلوب للناس الغلابة والفكر الشبابي

الجمعة 19/مارس/2021 - 04:07 ص
الفنان ساموزين
الفنان ساموزين
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ندى رأفت

قال الفنان ساموزين ، إنه يأخذ برأي الآخريين ، خاصة الأقرب له ، مثل عائلته وغيرها ، حتى يتقرب من تفكير الجمهور ، قائلًا : " أنا بحاول أكون أمير القلوب للناس الغلابة والفكر الشبابي " .

وأضاف " ساموزين " خلال لقائه مع برنامج " لايت شو " المُذاع على فضائية " الحياة " ، قائلًا : " أنا دائمًا بجب أكون محايد في أي شئ ، فبسمع من كل الناس " ، مضيفًا أن الموسيقى تأتي من قلوب الجمهور ، وصوت الشارع ، معقبًا : " هي ديه الفرحة بنسبالي اللي بدور عليها وببدأ أبنيها مع السنين ، فبحاول دايمًا أراعيها " .

وتابع الفنان : " بحب استشير أي حد في الأغاني حتى لو اللي قدامي معندهوش خبرة في الموسيقى " .

وأكمل : " أنا بحب الموسيقى ، وأحب أن أكون فنان مُشرف للمستقبل ، وللجيل اللي حبني بحياتي كلها الفنية " .

وأشار : " أن واجب الفنان أو الإنسان بصفة عامة أن يكون داعم لغيره ، ويتطور نفسه " .

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