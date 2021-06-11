سقوط مواطن برشاح القناطر.. والأهالي يشكون القمامة والروائح الكريهة

يعاني أهال عزبة الناموس بمدينة القناطر الخيرية، من وجود رشاح ينتشر فيه القمامة والحيوانات الميته، وتنبعث منه روائح كريهة، تصعب حياة كل من يعيش بجانبه.

ورصدت عدسة صدى البلد، حادث مفاجئ وسقوط مواطن بالتروسيكل الخاص به بالرشاح نتيجة سوء رصف الطريق واهماله، كما رصدت حجم التلوث بالمنطقة، وانتشار الذباب ومعاناة الأهالي من الروائح الكريهة وتلال القمامة.



ويطالب الأهالي، الحي والمسئولين بالنظر لأمرهم، ف تعد مدينة القناطر الخيرية من أفضل الأماكن السياحية، ولكنها تعاني من أهمال كبير يؤثر على سكانها سلباً، وتنتشر الأمراض والأوبئة نتيجة حجم التلوث والأهمال الكبير بها.



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