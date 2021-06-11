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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سقوط مواطن برشاح القناطر.. والأهالي يشكون القمامة والروائح الكريهة

صدى البلد

يعاني أهال عزبة الناموس بمدينة القناطر الخيرية، من وجود رشاح ينتشر فيه القمامة والحيوانات الميته، وتنبعث منه روائح كريهة، تصعب حياة كل من يعيش بجانبه.

ورصدت عدسة صدى البلد، حادث مفاجئ وسقوط مواطن بالتروسيكل الخاص به بالرشاح نتيجة سوء رصف الطريق واهماله، كما رصدت حجم التلوث بالمنطقة، وانتشار الذباب ومعاناة الأهالي من الروائح الكريهة وتلال القمامة.
 

ويطالب الأهالي، الحي والمسئولين بالنظر لأمرهم، فتعد مدينة القناطر الخيرية من أفضل الأماكن السياحية، ولكنها تعاني من أهمال كبير يؤثر على سكانها سلباً، وتنتشر الأمراض والأوبئة نتيجة حجم التلوث والأهمال الكبير بها.
 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
 

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