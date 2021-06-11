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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. لا تفتح هذه الرسالة على الواتساب.. وتسريبات تكشف ميزات هاتف سامسونج Galaxy M32

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع صدى البلد، مجموعة من الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

ليست متاحة بمصر والسعودية.. آبل تحرم مستخدميها من أهم ميزات الأمان الجديدة

 

أعلنت شركة آبل Apple، أن ميزة الخصوصية الجديدة التى أطلقت عليها اسم "private relay" التي ستساعد على تحسين خصوصية المستخدمين، التي تعمل على إخفاء تصفح الويب الخاص بالمستخدمين والمعلنين لمنع التعقب، لن تكون متاحة في مصر والسعودية والصين.

 

أوبو تنافس سامسونج بهذا الإصدار الجديد .. تفاصيل ومواصفات


تعمل شركة أوبو Oppo، على هاتف جديد مطور يمتاز بإمكانيات قوية تنافس هواتف سامسونج الرائدة، ولكن بأسعار رخيصة، وقد تم اعتماد هاتف Oppo A16 من قبل مجموعة من السلطات في جميع أنحاء العالم تمهيدا لإطلاقه قريبا.

 

المواصفات الكاملة.. تسريبات تكشف أهم ميزات هاتف سامسونج Galaxy M32


تستعد شركة سامسونج Samsung، لإطلاق هاتفها الرائد الجديد جلاكسي M32، والذى من المتوقع أن يظهر قريبًا لأول مرة في الهند.

 

تعرف على أشهر 5 حوادث انقطاع في تاريخ شبكة الإنترنت عالميا


أثر انقطاع بشبكة الإنترنت على آلاف المواقع الإلكترونية الحكومية والإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي في مختلف أرجاء العالم، أول أمس الثلاثاء، حيث تضررت مواقع إلكترونية شهيرة تابعة لشركات كبرى من بينها "نيويورك تايمز"، وشبكة "CNN"، و"أمازون"، و"ريديت" وغيرها من المواقع ذات عدد الزيارات المرتفعة من عطل استمر لمدة ساعة.

 

احذر "هدية أمازون".. لا تفتح هذه الرسالة على الواتساب


تعرض العديد من مستخدمي تطبيق واتساب WhatsApp، لعملية احتيال واسعة النطاق انتشرت بسرعة كبيرة على منصة الدردشة الفورية الأكثر استخدامًا في العالم، باستخدام  رسالة خادعة تم تداولها ملايين المرات على التطبيق.

 

أخبار التكنولوجيا هاتف Oppo A16 خاصية private relay جلاكسي M32 تطبيق واتسآب شبكة الإنترنت

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