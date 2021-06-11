أخبار التكنولوجيا.. لا تفتح هذه الرسالة على الواتساب.. وتسريبات تكشف ميزات هاتف سامسونج Galaxy M32

نشر موقع صدى البلد، مجموعة من الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أعلنت شركة آبل Apple، أن ميزة الخصوصية الجديدة التى أطلقت عليها اسم "private relay" التي ستساعد على تحسين خصوصية المستخدمين، التي تعمل على إخفاء تصفح الويب الخاص بالمستخدمين والمعلنين لمنع التعقب، لن تكون متاحة في مصر والسعودية والصين.



تعمل شركة أوبو Oppo، على هاتف جديد مطور يمتاز بإمكانيات قوية تنافس هواتف سامسونج الرائدة، ولكن بأسعار رخيصة، وقد تم اعتماد هاتف Oppo A16 من قبل مجموعة من السلطات في جميع أنحاء العالم تمهيدا لإطلاقه قريبا.



تستعد شركة سامسونج Samsung، لإطلاق هاتفها الرائد الجديد جلاكسي M32، والذى من المتوقع أن يظهر قريبًا لأول مرة في الهند.



أثر انقطاع بشبكة الإنترنت على آلاف المواقع الإلكترونية الحكومية والإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي في مختلف أرجاء العالم، أول أمس الثلاثاء، حيث تضررت مواقع إلكترونية شهيرة تابعة لشركات كبرى من بينها "نيويورك تايمز"، وشبكة "CNN"، و"أمازون"، و"ريديت" وغيرها من المواقع ذات عدد الزيارات المرتفعة من عطل استمر لمدة ساعة.



تعرض العديد من مستخدمي تطبيق واتساب WhatsApp، لعملية احتيال واسعة النطاق انتشرت بسرعة كبيرة على منصة الدردشة الفورية الأكثر استخدامًا في العالم، باستخدام رسالة خادعة تم تداولها ملايين المرات على التطبيق.