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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التنمية المحلية: توفير عدد 25 ألف فرصة تدريبية بتكلفة 0.025 مليار جنيه وفرت 25 ألف فرصة عمل

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

 

شهدت وزارة التنمية المحلية  خلال فترة  رئيس الجمهورية من يوليو 2014 حتى يونيو 2021 إنجازات متنوعة في عدد من المجالات والملفات  التى تهم المواطن المصري بمختلف محافظات الجمهورية تهدف إلى تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وزيادة موارد المحافظات والحفاظ على أملاك وحقوق الدولة .
 

فيما يخص برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج بتمويل مليار دولار من البنك الدولى والحكومة المصرية لتكون المحافظتين أكثر جذباً للاستثمار، والعمل على تعزيز الميزة التنافسية وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات ، حيث تم خلال الفترة من يناير 2018- حتي  يونيو 2021 تنفيذ عدد 3707 مشروع في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والنقل وتغطية الترع وتدعيم الوحدات المحلية والتنمية الاقتصادية وتحسين البيئة بتكلفة  12.053 مليار جنيه ووفرت تلك المشروعات حوالى 203 ألف فرصة عمل .
وفيما يخص برنامج تطوير وتنمية القرى المصرية (208 قرية) 2017-2019 ، تم تطوير 208 قرية فى 26 محافظة من خلال تنفيذ 2591 مشروع بتكلفة  10.5 مليار جنيه وفرت 185 ألف فرصة عمل ، ومن بين تلك المشروعات  100 وحدة صحية ، عدد 200 مشروع مياه شرب و1000 مشروع رصف طرق وكبارى ، عدد 125 مشروعات تحسين بيئة (تغطية مصارف ومعدات نظافة ) ، عدد  500 مشروع كهرباء عدد  141 مشروع صرف صحى ، عدد  75مشروعات رفع كفاءة مقرات وحدات محلية ومراكز تضامن .
وفيما يخص برنامج حياة كريمة المرحلة الأولي فى عام 2019 أطلق  رئيس الجمهورية مبادرة ”حياة كريمة ” ، ودعا إلى تكاتف الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لتوفير حياة كريمة للمناطق والفئات الأكثر احتياجاً و يستفيد من المبادرة في المرحلة الأولي حوالي 1,9 مليون مواطن ، تم اختيار 143 تجمع ريفي بالمحافظات لتنفيذ المبادرة تم صرف مبلغ 3.5 مليار جنيه حيث تم تنفيذ 628 مشروع وفرت أكثرمن  300 ألف فرصة عمل ، كما تم توفير 277 مليون جنيه قروض ميسرة  وتدريب حرفي .. وحققت المرحلة الأولي عدداً من النجاحات من بينها رفع كفاءة وتطوير 16 ألف منزل لتصبح سكن كريم للمواطنين وتطوير 51 وحدة صحية باستثمارات 457 مليون جنيه وتوفير 1100 فصل جديد تستوعب 44 ألف تلميذ ورصف 188 كيلو متر طرق  وتم تغطية 47 تجمع ريفى بالصرف المغطى و تم زيادة معدل التغطية بمياه الشرب لحوالى 88 تجمع ريفى وتحسين شبكة الكهرباء وخدمات الإنارة لحوالي 125 تجمع ريفى .
حتى جاءت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري حيث تم البدء بتنمية أكثر المراكز فقرًا على مستوى الجمهورية كمرحلة عاجلة وتم اختيار 52 مركز فى 20 محافظة وتتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع القومى 1413 قرية بإجمالى 10611 تابع .
وتتولي وزارة التنمية المحلية مهمة الإشراف على المبادر في نوفمبر 2019  بقرار من رئيس الوزراء، وبمجرد صدور القرار قامت الوزارة بتشكيل وحدة مركزية والتنسيق مع المحافظات والوزارت لوضع وتنفيذ خطة العام الأول، 
كما تتولى الوزارة لجنة خدمات المرافق والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية برئاسة وزارة التنمية المحلية وعضوية الوزارات والهيئات الخدمية : مسئولة عن رصد الوضع الراهن وتحديد المشروعات المطلوبة بكل مركز  ومتابعة التنفيذ وإعداد تقارير دورية بمعدلات التقدم  على الأرض .
ومن المقرر أن يشمل هذا المشروع تطوير مرافق البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية  من بينها صرف صحي ومياه الشرب و الكهرباء والإنارة العامة و الطرق والنقل و توصيل الغاز الطبيعي للمنازل و وحدات صحية و الأبنية التعليمية و الإتصالات و تبطين الترع وتأهيل المصارف و مجمعات زراعية ، كما يشمل المشروع محور التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل وتتضمن إنشاء مجمعات صناعية و تأهيل مهني و توفير مشروعات ذات عائد اقتصادي و  تشعيل أهل القرية لبناء بيوتهم و تدوير مخلفات و تنمية زراعية/ سمكية و تطوير الري الحقلي ، كما يشمل المشروع التدخلات الاجتماعية وتوفير سكن كريم ويتضمن هذا المحور سكن كريم و محو أمية وتعليم الكبار و حملات توعية، ثقافية، رياضية، وتأهيل نفسي واجتماعي و تجهيز عرائس، وسداد ديون و قوافل طبية وبيطرية و تأهيل ذوي الاحتياجات .
كما تضمنت جهود وزارة التنمية المحلية خلال الـ7 سنوات الماضية العمل على توفير فرص عمل للشباب والفيتات والمرأة المعيلة بالمحافظات و توفير التمويل والدعم الفني للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حيث تم إطلاق المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية لتوفير قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للشباب لتوفير فرص عمل للشباب لتمويل فرص عمل للشباب حيث تم البدأ في مارس 2015، ومنذ 2014 إلى يونيو 2021 فى مجال توفير قروض ميسرة من برنامج (مشروعك) تم دعم عدد 172 ألف مشروع بتكلفة 18.5  مليار جنيه وفرت أكثر من مليون و36 ألف فرصة عمل.
كما قام صندوق التنمية المحلية بالوزارة خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى نهاية يونيو 2021  بتمويل مشروعات بإجمالي استثمارات قدرها 170 مليون جنيه على مستوى محافظات الجمهورية ومشاركة مجتمعية قدرها أكثر من 28 مليون جنيه وتم توفير فرص عمل بلغت حوالى 23 ألف فرصة عمل مباشرة .
وفيما يخص مبادرة الوزارة " شغلك جنب قريتك " تم توفير فرص عمل مستدامة للشباب والمرأة المعيلة وتطوير المجتمعات المحلية بالتنسيق مع المحافظات ووزارة الزراعة، حيث تم توفير عدد 370 قطع أرض بأربع محافظات (الإسماعيلية، والفيوم، والمنيا، والمنوفية) لإقامة مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، يهدف إلى توفير أكثر من 400 فرصة عمل مباشرة ، كما تم تنفيذ نموذج أولي لبرنامج مشروع شغلك جنب قريتك بحيث يتم تعميمه على باقي المحافظات، حيث تم تنفيذ النموذج بمحافظة القليوبية وتضمن إنشاء 13 مصنع على قطع أراضي مملوكة للمحافظة من خلال بروتوكول تعاون مع كل من اتحاد الصناعات والمجلس التصديري للملابس  وغرفة  صناعات الملابس الجاهزة، وتم توفير 300 فرصة عمل مباشرة و600 فرصة عمل غير مباشرة.
وفى مجال توفير فرص عمل من خلال الدورات التدريبية تم توفير عدد 25 ألف فرصة تدريبية بتكلفة  0.025 مليار جنيه وفرت 25 ألف فرصة عمل .

التنمية المحلية فرصة عمل وزارة التنمية المحلية رئيس الجمهورية القري المصرية حياة كريمة

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