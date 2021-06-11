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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليبيا.. جمعية الهلال الأحمر تندد بمحاولات اختراقها والتدخل بعملها

أرشيفية
أرشيفية

تقدمت جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع بنغازي، بالشكر إلى رئاسة مجلس النواب، على قراراتها الحكيمة للمحافظة على وحدة جمعية الهلال الأحمر.

وأكدت الجمعية، في بيان صحفي على صفحتها الرسمية قائلة:” نُندد ونستنكر استمرار بعض المجموعات والأفراد المحاولة للتدخل بعمل الهلال الأحمر الليبي ومحاولة اختراقه”، وفقًا لصحيفة “الساعة 24” الليبية.

وتابعت:” هذه التصرفات قد تسبب في تعطيل أعمالنا ومهمتنا الإنساني ، وكما قلنا سابقًا أن الهلال الأحمر الليبي هو الوحيد الذي حافظ على وحدة ليبيا في ظل الانقسامات الحاصلة في البلاد حافظنا على وحدتنا في أشد الصعوبات والعراقيل”.

واختتمت:” لم ولن نسمح بانقسام الجمعية ولم ولن نسمح لأحد بأن يشق صفنا الواحد فأحد مبادئ الحركة وجمعيتنا السبع الأساسية هو مبدأ الوحدة”.

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