فيما يخص السلع الغذائية.. القط: تعامل مصر مع أزمة كورونا علامة فارقة وتفكير استراتيجي كبير

قال محمود فيصل القط، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية تعاملت مع أزمة كورونا بشكل لائق من حيث توفير السلع الغذائية الرئيسية، منوها إلى أن ما قامت به مصر علامة فارقة وتفكير استراتيجي كبير.



وأضاف “ محمود فيصل القط” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”،: أن تنسيقية شباب الأحزاب كانت تدرس إنشاء حملة لترشيد الاستهلاك للسلع الغذائية خلال أزمة كورونا، ولكننا رأينا أن هذه الحملة ستؤثر بالسلب على الشعب المصري ومن ثم سيبدأ الجميع في التكالب من أجل الحصول على السلع.



وأوضح عضو مجلس الشيوخ: أن توفير السلع الاستراتيجية يتطلب توفير العملة الصعبة، ولكن الاتجاة إلى التصنيع المحلي والاكتفاء الذاتي أثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري، منوها إلى أن إنتاج السلع الغذائية الرئيسية داخل مصر أثر بالإيجاب على مصر.



وأشار إلى أن إنتاج السلع الغذائية الرئيسية داخل مصر وفر العديد من الأمور، أهمهم توفير العملة الصعبة وفرص عمل متعددة للشباب.





وفيما يخص دعم مصر لفلسطين، لفت إلى أن مصر في إتصال دائما أيضا مع الجانب الإسرائيلي، ولهذا مصر هي الدولة الوحيدة القادرة على التعامل مع القضية الفلسطينية، منوها إلى أن ما قامت به مصر يعد رسالة للعالم اجمع وليس لإسرائيل فقط.