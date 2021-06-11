مات وأنا برضعه.. إخلاء سبيل الأم المتهمة بالقاء طفلها في القمامة بشبرا

خافت من الحبس

قرر قاضى المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية إخلاء سبيل الأم المتهمة بإلقاء طفلها الرضيع في صندوق القمامة بعد وفاته، بكفالة 3 آلاف جنيه.

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قالت المتهمة وتدعى "ش ش ع" 32 عاما ربة منزل، أمام جهات التحقيق إنها كانت خائفة من الحبس بعدما مات إبنها فجأة، قائلة: وأنا برضعه مات وخفت اتحبس فرميته في الزبالة.

وأضافت الأم أنه أثناء إرضاع طفلها تعرض لاختناق ولم يستطع التنفس وحاولت إسعافه لكن لم تستطع، مشيرة إلى أنها قامت بإلقائه في القمامة للتخلص منه خوفا من المسئولية.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أحمد الدقمرى مأمور مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بالعثور على طفل داخل صندوق قمامة بمنطقة محور العصار بدائرة القسم وبعمل التحريات ومشاهدة كاميرات المراقبة تبين أن الأم هي من قامت بإلقائه في الصندوق عقب وفاته.

وبالفحص تبين للواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية والمقدم حازم الخيال رئيس مباحث قسم ثان شبرا أن الأم تدعى "ش. ش.ع" 34 عاما والطفل يدعى "س.س" 15 يوما وتم القبض عليها وأخلى قاضى المعارضات سبيلها بقراره السابق.