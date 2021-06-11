ضبط 220 قضية مخدرات وتنفيذ 80 ألف حكم قضائي في يوم واحد

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط 191 قطعة أسلحة نارية بحوزة 146 متهمًا، وتنفيذ 80438 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبطت 220 قضية مخدرات بحوزة 238 متهمًا، و30 هاربًا و26 متهمين بممارسة أعمال البلطجة، و462 دراجة نارية مخالفة، و24331 مخالفة مرورية، وإعادة (5 دراجات مبلغ بسرقتهما، وضبط تشكيلين عصابيين.

كما تمكنت وزارة الداخلية، من فحص 52 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 10 منهم، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.