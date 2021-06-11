قبل الامتحانات.. طلاب الثانوية العامة معرضون للحبس والغرامة في هذه الحالات

بداية من 10 يوليو المقبل، يؤدي أكثر من 500 ألف طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة وسط أجواء احترازية مشددة سواء كانت من ناحية تأمين عملية الإمتحانات بكافة جوانبها وعلى رأسها الغش أو من ناحية أخري وهي تشديد الوزارة على مختلف المدارس بإتباع الإجراءات الاحترازية وطرق الوقاية الخاصة بفيروس كورونا.

تحذير وزير التعليم بشأن الغش بالامتحانات

وفي هذا الصدد، قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن الامتحانات الإلكترونية أكثر تأمينا من الامتحانات الورقية وتسريبها صعب.

كما وجه طارق شوقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد“، رسالة إلى شاومينج ومن يحاول الغش إلكترونيا، قائلا: ”تم وضع ضوابط كثيرة لمنع تسريب اسئلة الامتحانات والغش الإلكتروني”.

وتابع طارق شوقي: "تم تفعيل قانون الغش الالكتروني وهناك عقوبات تصل للحبس والغرامة لمن يحاول الغش إلكترونيا".

وأكمل طارق شوقي: "غرف العمليات التابعة للوزارة بها وزارة الداخلية ومباحث الإنترنت وأقول لمن يحاول الغش الالكتروني لو فكرتوا تعملوا كده هتدفعوا التمن غالي".

ولفت طارق شوقي: "انتهينا من امتحانات 22 مليون طالب في الابتدائية والاعدادية وهناك اهتماما كبيرا بالاجراءات الاحترازية في امتحانات الثانوية".

عقوبة الغش فى الامتحانات

وتنص المادة الأولى من القانون علي: يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه وذلك لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بكافة مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الإمتحانات.

كما تعاقب محاولة الشروع في عمل الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

عقوبة حيازة الموبايل فى الامتحانات

ونصت المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالإمتحانات على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش أو المساعدة فى ارتكاب الأفعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.