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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هدى المفتي في حوار لـ عدسة صدى البلد: خيالي ساعدني في "ديدو".. وخطواتي الفنية بطيئة لهذا السبب .. فيديو

هدى المفتي
هدى المفتي

التقت عدسة صدى البلد بالفنانة هدى المفتي التي حدثتنا عن كواليس آخر أعمالها الذي يحمل اسم ديدو ويعرض حاليا في السينمات، كما كشفت لنا عن تفاصيل حياتها بعد الشهرة، وكيف يتعامل محبوها معها، وكيف تتعامل مع هجوم رواد مواقع التواصل الاجتماعي من المشاهير، وفي نهاية الحوار أوضحت لنا تفاصيل ما وصلت إليه أعمالها الجديدة. 

ديدو

قالت الفنانة هدى المفتي في تصريحات لـ "صدى البلد" إنها استعانت بخيالها من أجل التحضير لفيلم ديدو، خاصة أن العمل أغلبه يعتمد على الجرافيك، فكان عليها أن تتخيل كل مشهد تجسده، موضحة أن العمل لم يكن سهلا وخصوصا مشاهد الغرق. 

فيلم "ديدو – أرجوك لا تفعصني سهوا" تأليف كريم فهمي، إنتاج أحمد السبكي، إخراج عمرو صلاح، وبطولة كريم فهمي، أحمد فتحي، حمدي المرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت وهدى المفتي بالإضافة إلى عدد من النجوم ومن فكرة وإنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي .

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وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا حول الشاب ديدو الذي يقرر برفقة أصدقائه سرقة العالم الثري (بيومي فؤاد)، الذي يكتشف الأمر ويتمكن من تحويلهم بتجربة من تجاربه إلى عقلات أصابع، فيقعوا في العديد من المفارقات والمغامرات المثيرة.

شخصيات سطحية 

قالت الفنانة هدى المفتي، في لقاء خاص بكاميرا صدى البلد، إن خطواتها الفنية بطيئة بسبب تركيزها على اختيار أوراق السيناريو بعناية، مشيرة إلى أنها لا تحب تجسيد الشخصيات السطحية في الأعمال الفنية، كما تطرقت في اللقاء أيضًا إلى حياتها الفنية والشخصية، قبل وبعد الشهرة، وما تغير فيها. 

اختراق خصوصية 

كشفت الفنانة هدى المفتي عن رأيها في قيام مجموعة من الجمهور باختراق خصوصيات حياة الفنانين، وكيفية تعاملها مع النقد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت هدى المفتي لـ"صدى البلد": "أشعر أحيانا باختراق لخصوصيتي حين أقابل الجمهور في الشارع ولكن ليس جميعهم يفعل هذا، وأنا شخصية عفوية جدا وبحاول أكون بسيطة.

وتابعت: "وبالنسبة للنقد الخارج على السوشيال ميديا أتجاهله، فليس من حق الجمهور انتقاد الفنانين بأسلوب خارج".

هدي المفتي إيرادات فيلم ديدو الفنانة هدى المفتى ديدو كريم فهمي عمرو صلاح أحمد السبكي

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