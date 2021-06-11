أبو حبيب الشثري.. إقامة صلاة الميت على مستشار في الديوان الملكي السعودي

أدى الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض عصر اليوم، صلاة الميت على المستشار في الديوان الملكي الشيخ ناصر بن عبدالعزيز أبو حبيب الشثري.

وأدى الصلاة مع عدد من كبار المسؤولين بالمملكة.

وقدم نائب أمير منطقة الرياض، العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.



و‏شارك في تشييع جنازة الشيخ ناصر بن عبدالعزيز الشثري في مقبرة العود بالعاصمة الرياض، جموع غفيرة من المشيعين.