أشرف بن شرقي يوجه رسالة لـ أزارو في عيد ميلاده

هنأ أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك، صديقة وليد أزارو لاعب الاتفاق السعودي بعيد ميلاده الـ 26 .



ونشر أشرف بن شرقي عبر استوري حسابه بإنستجرام صورة لوليد أزارو قائلا "عيد ميلاد سعيد يا عزيزي ".



وأكد تقرير صحفي سعودي، على وجود منافسة قوية بين الأهلي الزمالك، للتعاقد مع المغربي وليد أزارو لاعب فريق الاتفاق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت تقارير صحفية، أن التنافس بدأ يشتعل بين الأهلي والزمالك، على التعاقد مع وليد أزارو، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأضافت، أن الأهلي طرح فكرة عودة وليد أزارو لصفوف الفريق، في ظل اقتناع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، بفكرة قيادة اللاعب المغربي لهجوم الأحمر، في الموسم الجديد.

وأشارت إلى أن الزمالك يخطط أيضا، للتعاقد مع وليد أزارو، لتعويض رحيل مصطفى محمد عن الفريق