عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أشرف بن شرقي يوجه رسالة لـ أزارو في عيد ميلاده

صدى البلد

هنأ أشرف بن شرقي  لاعب نادي الزمالك، صديقة وليد أزارو لاعب الاتفاق السعودي بعيد ميلاده الـ 26 .
 

ونشر أشرف بن شرقي عبر استوري حسابه بإنستجرام صورة لوليد أزارو  قائلا "عيد ميلاد سعيد يا عزيزي ".
 

وأكد تقرير صحفي سعودي، على وجود منافسة قوية بين الأهلي الزمالك، للتعاقد مع المغربي وليد أزارو لاعب فريق الاتفاق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت تقارير صحفية، أن التنافس بدأ يشتعل بين الأهلي والزمالك، على التعاقد مع وليد أزارو، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأضافت، أن الأهلي طرح فكرة عودة وليد أزارو لصفوف الفريق، في ظل اقتناع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، بفكرة قيادة اللاعب المغربي لهجوم الأحمر، في الموسم الجديد.

وأشارت  إلى أن الزمالك يخطط أيضا، للتعاقد مع وليد أزارو، لتعويض رحيل مصطفى محمد عن الفريق

الأهلى الزمالك الأهلي والزمالك بيتسو موسيماني بن شرقي الاتفاق السعودي أشرف بن شرقي

ترشيحاتنا

الاستثمار في أفريقيا |ماذا ستجني مصر اقتصاديا حال توجهها إلى القارة السمراء

الزراعة تعلن أنشطة معهد بحوث أمراض النباتات عن شهر مايو 2021

هانى الناظر: أدوية الكورتيزون والمضادات الحيوية لا تسبب الفطر الأسود

حاجة غريبة.. محمد فراج وبسنت شوقي يحتفلان بزواجهما على طريقة معبودة الجماهير

أمين منطقة التجارة الحرة: إفريقيا لديها فرصة للتنافس مع الصين

أمنة نصير : الطلاق أكبر كارثة إجتماعية..وقائمة المنقولات حق الزوجة..فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يد واحدة.. تركي آل الشيخ يعلق على لقاء السيسي ومحمد بن سلمان

الهلفوت ..رسالة غامضة من شوبير عقب حلقته مع إكرامي

الأمور غير مستقرة.. رامي رضوان يكشف الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

تفاصيل إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

قاد سيارة مشتعلة 100 متر.. شهامة مصري تودي بحياته في الكويت

شاهد.. أول صور عقد قران محمد فراج وبسنت شوقي

لا يصح.. مصدر يكشف مصير ثنائي الأهلي وحقيقة انضمام أحمد سمير

حسام موافى: احذروا «شوربة المواسير» لهذا السبب .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد حضور الاحتفال بالمئوية الأولى لتأسيس الأردن.. فيديو وصور

ماذا حققت وزارة النقل خلال 7 سنوات من حكم الرئيس

من 53 دولة.. وفود منحة "ناصر الدولية للقيادة" في ضيافة وزارة الري

السيسي يوجه بتوسعة محور الضبعة ومدخل طريق "القاهرة - السويس" ..صور

فيديو

فيديوجراف.. أفريقية تلد 10 أطفال دفعة واحدة وتحطم الرقم القياسي

فيديو جراف.. يكبرها بـ ٤٠ عاما .. أرملة سعيد صالح تكشف أسرار حياتها معه

فيديو جراف| نية حبس الزوج ..مبروك عطية يكشف الأصل الشرعي لـ كتابة القايمة

فيديو جراف.. نقص الأكسجين إليك الأسباب والأعراض

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ساسي والاحتراف يعظ

جمال قرين يكتب: كلمة فى حق الرئيس

رمضان البيه يكتب: رسالة إلى الشعب والسيد الرئيس

فيروز نبيل تكتب: عيون القلب

سوسن أحمد البراهمي تكتب: حبيبى يا رسول الله

سارة مجدي تكتب: السوشيال ميديا سبب اكتئابك!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

النفوذ المصري.. حديث العالم

د.سالم الكتبي

بايدن و«التعددية» القطبية

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ