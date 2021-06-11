"جودة التعليم" في زيارة لـ هندسة عين شمس لاعتماد 4 برامج أكاديمية

استقبلت كلية الهندسة جامعة عين شمس أمس الخميس أولى فاعليات زيارات الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك لاعتماد أربعة برامج أكاديمية بمرحلة البكالوريوس.

شارك في الزيارة الميدانية أعضاء فريق الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.



بدأت فعاليات الزيارة باستقبال ا. د محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث للفريق بإدارة الجامعة بحضور ا. د. عمر الحسيني عميد كلية الهندسة وا. د. رشا خفاجي مدير مركز ضمان الجوده بالجامعة.



انتقل الفريق إلى كلية الهندسة لبدء فاعليات الزيارة والتي تم التحقق خلالها من كل أنشطة الفاعلية التعليمية والتسهيلات المادية للبرامج الأربعة.



ومن المقرر أن تستكمل باقي فاعليات الزيارات الافتراضية بداية من الأسبوع القادم.