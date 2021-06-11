صناعة النواب: 1.6 مليار جنيه خسائر مجمع الألمنيوم العام الماضي ولن نسمح بالغلق

أكد المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: “لن نسمح بغلق قلعة الألمونيوم، مشيرا إلى أن المصنع إحدى القلاع الصناعية الكبرى في صعيد مصر وأسهم في دعم الاقتصاد المصري لعقود من الزمن”.



وأضاف محمود، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد على خير، مقدم برنامج المصري افندي، المذاع عبر شاشة المحور، مساء اليوم الجمعة، أن لن نسمح لحدوث انهيار لهذا القطاع بعد أن بدأ التحسن، متابعا أنه نبحث عن حلول لحماية هذه الصناعة، بحيث لا تكلف الدولة أموال.



وتابع المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن خسائر مجمع الألمنيوم العام الماضي تخطت الـ 1.6 مليار جنية، مستدركا أنه فرض رسوم الإغلاق على واردات منتجات الألمنيوم غير واقعي.



فيما ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمد محمود رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب السيد محمد المنوفي بشأن انهيار مصنع الألومنيوم بنجع حمادي نتيجة احتساب سعر تكلفة الكهرباء للمصنع بقيمة أعلى من السعر العالمي مما أثر على زيادة تكلفة الإنتاج وصعوبة المنافسة.