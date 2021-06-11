رئيس البرلمان العربي: انتخاب الإمارات لعضوية مجلس الأمن تتويجاً لجهودها في إرساء الاستقرار بالمنطقة

هنأ عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة لانتخابها لعضوية مجلس الأمن الدولي للفترة من 2022 – 2023.

وأكد رئيس البرلمان العربي، أن هذه الخطوة تعتبر تتويجاً لإنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة و جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء إلى جانب الجهود التي يقوم بها سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة ، وما يبذلونه من مساعي مستمرة في إرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة ودفاعهم المتواصل عن القضايا العربية وحقوق شعوبها في إطار نهجهم الراسخ وخطاهم ومبادئهم التي تأسست عليها جهودهم في صون السلم والأمن الدوليين، فضلاً عن تاريخ الإمارات الحافل بالدفاع عن العديد من القضايا المحورية التي تهم المنطقة العربية وصدق سياستها الخارجية إزاء قضايا الأمة العربية والإسلامية.

وأعرب رئيس البرلمان العربي، عن ثقته الكاملة في قدرة دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه المسؤولية الكبيرة من خلال انتخابها عضوا في مجلس الأمن وقدرتها في مواجهة التحديات الهامة التي تواجه المنطقة في الوقت الحاضر، متمنيًا لدولة الإمارات العربية المتحدة التوفيق والسداد في أداء هذه المهمة لما فيه صالح أوطاننا العربية.