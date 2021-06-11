الحركة الوطنية: تنسيقية الأحزاب والسياسيين تجربة شبابية رائدة

هنأ رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، رؤوف السيد علي، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمناسبة عيد ميلادها الثالث، قائلا: "كل عام وشباب تنسيقية شباب الأحزاب بخير ، وبهذه المناسبة أود التأكيد علي أنها تبقي تجربة شبابية رائدة واعدة ، جديرة بالرصد والمتابعة ، نظراً لما حققته وتحققه من خطوات فاعلة في المشهد السياسي ، بما تضمه من كوادر تم تأهيلها لتتصدر المشهد السياسي والتنفيذي ايضاً في كثير من المواقع المهمة بالدولة ، وبما يعكس وعي النظام السياسي بالدولة وإدراكه لـ أهمية قطاع الشباب ودورهم الذي ينبغي أن يكون فاعلاً ومؤثراً في دوائر صنع القرار ، كونهم مستقبل الأمة وعمودها الفقري".



وأضاف السيد في تصريحات له:" بهم تبقي مصر آمنة علي مستقبلها وكيانها الوجودي كدولة قوية راسخة قادرة علي البقاء والنمو والتصدر ، طالما هناك قيادات شابة واعدة وأبناء مخلصين ، يبذلون جهود مضنية ، ويصنعون أجيال قادرة علي أن تستمر في البناء والبقاء ، أجيال تمثل " قبلة الحياة " للدولة المصرية ، أجيال تجدد دماء الدولة وشبابها ، حتي بات منهم النائب والمحافظ والوزير ، وربما غداً يخرج من بينهم رئيس الحكومة ، ولا ريب فنحن أمام تجربة حركت المياه الراكدة في المشهد السياسي".



واختتم رئيس الحركة الوطنية:" في العيد الثالث لتنسيقية شباب الأحزاب أوجه التحية والتقدير لصاحب فكرة التأسيس الداعم والمحفز لـ نخبة من شباب مصر ، يتم تأهيلهم وتجهيزهم ليكونوا قادة الغد ، نخبة تمثل كافة ألوان الطيف السياسي علي اختلاف مشاربهم وايدلوجياتهم وتوجهاتهم السياسية والفكرية يعملون جنباً إلي جنب بلا أي توترات أو حسابات ضيقة ، هدفهم مصلحة البلاد العليا ، بما يؤكد أننا أمام فئة مميزة ، تمثل نخبة الغد في الدولة المصرية".