عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الحركة الوطنية: تنسيقية الأحزاب والسياسيين تجربة شبابية رائدة

رئيس حزب الحركة الوطنية
رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية

هنأ رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، رؤوف السيد علي، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمناسبة عيد ميلادها الثالث، قائلا: "كل عام وشباب تنسيقية شباب الأحزاب بخير ، وبهذه المناسبة أود التأكيد علي أنها تبقي تجربة شبابية رائدة واعدة ، جديرة بالرصد والمتابعة ، نظراً لما حققته وتحققه من خطوات فاعلة في المشهد السياسي ، بما تضمه من كوادر تم تأهيلها لتتصدر المشهد السياسي والتنفيذي ايضاً في كثير من المواقع المهمة بالدولة ، وبما يعكس وعي النظام السياسي بالدولة وإدراكه لـ أهمية قطاع الشباب ودورهم الذي ينبغي أن يكون فاعلاً ومؤثراً في دوائر صنع القرار ، كونهم مستقبل الأمة وعمودها الفقري".


وأضاف السيد في تصريحات له:" بهم تبقي مصر آمنة علي مستقبلها وكيانها الوجودي كدولة قوية راسخة قادرة علي البقاء والنمو والتصدر ، طالما هناك قيادات شابة واعدة وأبناء مخلصين ، يبذلون جهود مضنية ، ويصنعون أجيال قادرة علي أن تستمر في البناء والبقاء ، أجيال تمثل " قبلة الحياة " للدولة المصرية ، أجيال تجدد دماء الدولة وشبابها ، حتي بات منهم النائب والمحافظ والوزير ، وربما غداً يخرج من بينهم رئيس الحكومة ، ولا ريب فنحن أمام تجربة حركت المياه الراكدة في المشهد السياسي".


واختتم رئيس الحركة الوطنية:" في العيد الثالث لتنسيقية شباب الأحزاب أوجه التحية والتقدير لصاحب فكرة التأسيس الداعم والمحفز لـ نخبة من شباب مصر ، يتم تأهيلهم وتجهيزهم ليكونوا قادة الغد ، نخبة تمثل كافة ألوان الطيف السياسي علي اختلاف مشاربهم وايدلوجياتهم وتوجهاتهم السياسية والفكرية يعملون جنباً إلي جنب بلا أي توترات أو حسابات ضيقة ، هدفهم مصلحة البلاد العليا ، بما يؤكد أننا أمام فئة مميزة ، تمثل نخبة الغد في الدولة المصرية".

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين تأهيل ميلاد الحكومة حزب الحركة الوطنية رئيس الحكومة شباب الأحزاب عمل مستقبل قبلة الحياة فكرة

ترشيحاتنا

اليونان: قبول جميع اللقاحات حتى ما ترفض وكالة الأدوية الأوروبية دخولها البلاد

بقيادة الدراجة.. ولي عهد بريطانيا يطالب المؤسسات بالمساهمة في الحد من التغير المناخي

إيطاليا تقسو على تركيا بالهدف الثالث في افتتاح يورو 2020

يورو 2020 .. إيطاليا تضيف الهدف الثاني في شباك تركيا

أثاث ومفروشات حسب الإمكانات المادية.. نواب التنسيقية يتفقدون معرض ديارنا

أول تعليق من والد طفلة الكيرلي بعد انتهاء الأزمة مع المدرسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهلفوت ..رسالة غامضة من شوبير عقب حلقته مع إكرامي

يد واحدة.. تركي آل الشيخ يعلق على لقاء السيسي ومحمد بن سلمان

إصابة لاعب الأهلي بفيروس كورونا

سارعوا.."الصحة"تكشف تطورًا في أعداد المصابين بـ كورونا وموقف الموجة الرابعة

تفاصيل إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

أنا جاية من العناية .. سهير المرشدي تعلن إصابة شقيقتها بفيروس كورونا أثناء تكريمها

أبو العينين يقترح إنشاء وكالة تضم هيئات الاستثمار بأفريقيا لتنمية القارة

بطولة الـ 11 مدينة أوروبية.. شاهد حفل افتتاح يورو 2020

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكريم حسن يوسف وحسين فهمي وسهير المرشدي بالمركز الكاثوليكي.. صور

الرئيس السيسي: أعتز دائما بالعلاقات المتميزة بين مصر والسعودية على المستويين الرسمي والشعبي

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد حضور الاحتفال بالمئوية الأولى لتأسيس الأردن.. فيديو وصور

ماذا حققت وزارة النقل خلال 7 سنوات من حكم الرئيس

فيديو

الفرح المسموم .. وجبة عشاء تحول حفل زفاف إلى مأساة

فيديوجراف.. كيف رد شريف إكرامي على هجوم جماهير الأهلي ؟

فيديوجراف.. أفريقية تلد 10 أطفال دفعة واحدة وتحطم الرقم القياسي

فيديو جراف.. يكبرها بـ ٤٠ عاما .. أرملة سعيد صالح تكشف أسرار حياتها معه

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ساسي والاحتراف يعظ

جمال قرين يكتب: كلمة فى حق الرئيس

رمضان البيه يكتب: رسالة إلى الشعب والسيد الرئيس

فيروز نبيل تكتب: عيون القلب

سوسن أحمد البراهمي تكتب: حبيبى يا رسول الله

سارة مجدي تكتب: السوشيال ميديا سبب اكتئابك!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

النفوذ المصري.. حديث العالم

د.سالم الكتبي

بايدن و«التعددية» القطبية

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ