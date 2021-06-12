بالأسماء.. 28 وزيراً في حكومة إسرائيل الجديدة بينهم 8 سيدات

اهتمت وسائل الإعلام العبرية اليوم السبت بتسليط الضوء على اسماء الوزراء الجدد المشاركين فى حكومة إسرائيل التي سيتم تنصيبها غداً الأحد أمام الكنيست برئاسة زعيم حزب "يمينا" نفتالي بينيت ورئيس حزب "يش عتيد" يائير لابيد.

واتفق أحزاب كتلة التغيير التي ستشكل حكومة إسرائيل الجديدة على توزيع المناصب النهائية للوزراء الجدد.



ووقع أحزاب ائتلاف كتلة التغير الـ8 على الاتفاقيات النهائية حول حكومة إسرائيل الجديدة برئاسة نفتالي بينيت ويائير لابيد.





وستتكون حكومة إسرائيل الجديدة والائتلاف الحكومي والمجلس الوزاري المصغر "الكابينت" القادمين كالتالى:



تتكون حكومة إسرائيل الجديدة من 28 وزيرًا بينهم 8 سيدات وأبرزهم:

1- نفتالي بينت "أول رئيس حكومة يرتدي قبعة المتدينين".

2- يائير لابيد رئيس الحكومة بالتناوب ووزير الخارجية.

3- بيني جانتس وزير الجيش.

4- أفيجدور ليبرمان وزير المالية.

5- زئيف ألكين وزير القدس والثرات والإسكان.

6- عومر بارليف وزير الأمن الداخلي.

7- نيتسان هوربيتس وزير الصحة.

8- عيساوي فريج وزير التعاون الإقليمي.

9- متان كاهانا وزير الأديان.

10- خيلي تروفر وزير الثقافة والرياضة.

11- يوعاز هيندل وزير الإعلام.

12- جدعون ساعر وزير القضاء.

والوزيرات:

13- أييلت شاكيد وزيرة الداخلية.

14- يفعات شاشا بيتون وزيرة التعليم.

15- ميراف ميخائيلي وزيرة المواصلات.

16- أورنا بربيباي وزيرة الاقتصاد.

17- تمار زندبيرج وزيرة جودة البيئة.

18- ميراف كوهين وزيرة المساواة المجتمعية.

19- بنينة تامنو شطة وزيرة الاستيعاب.

20- كارين ألهرار وزيرة الطاقة.

أما تشكيلة المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" فيتكون من 11 عضوًا وفق الآتي:

أعضاء أحزاب اليمين:

1- نفتالي بينت.

2- أييلت شاكيد.

3- جدعون ساعر.

4- زئيف ألكين.

5- أفيجدور ليبرمان.

6- متان كاهانا



أعضاء أحزاب الوسط:

7- يائير لابيد.

8- بيني جانتس.



أعضاء أحزاب اليسار:

9- نيتسان هوربيتس.

10- ميراف ميخائيلي.

11- عومر بارليف.

الائتلاف الحكومي "الكنيست" ويتكون من 61 عضوًا من أصل 120، موزعين كالآتي:

- 25 عضوًا من أحزاب الوسط.

- 19 عضوًا من أحزاب اليمين.

- 13 عضوًا من أحزاب اليسار.

- 4 أعضاء من القائمة العربية الموحدة "راعم".

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن حكم بنيامين نتنياهو الذي استمر 12 عام في إسرائيل باقي عليه 48 ساعة فقط.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلي أن نتنياهو سينضم لصفوف المعارضة وسيصبح رئيساً لها وسيرحل برفقة عائلته عن مقر إقامة رئيس الوزراء في شارع بلفور.