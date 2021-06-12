عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الضرائب تصدر قرارا بشأن استخدام بوابة لمنظومة الفاتورة الالكترونية

صدى البلد

قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن هناك توجيهات من  الدكتور محمد معيط وزير المالية، بالإسراع فى تنفيذ مشروعات التطوير والميكنة التى تشهدها المصلحة ، وخاصة فيما يتعلق بمنظومة الفاتورة الإلكترونية مما يعود بالفائدة والنفع على الممولين ، وكذلك توجيهاته بضروره  تقديم كافة التيسيرات للمجتمع الضريبى .

 

وأشار عبد القادر ، إلى صدور قرار رقم (233) لسنة ٢٠٢١ بشأن معايير إستخدام البوابة الإلكترونية ( portal  )  لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أو تطبيق الهاتف المحمول - بعد إصداره -  فى إصدار فواتير ضريبية إلكترونية بالنسبة للشركات أو الجهات الملتزمة بإصدار هذه الفواتير .

 

وأوضح أنه وفقًا لهذا القرار فإنه يُسمح بإستخدام البوابة الإلكترونية ( portal ) لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أو تطبيق الهاتف المحمول - بعد إصداره -  فى إصدار فواتير ضريبية إلكترونية بالنسبة للشركات أو الجهات الملتزمة بإصدار هذه الفواتير والتى تصدر عدد 200 فاتورة  فأكثر شهريًا ولا يتوافر لديها نظام إصدار فواتير مميكن ( ERP System   ) ، ولكن عليها الإلتزام بتوفير هذا النظام والربط مع منظومة الفاتورة الإلكترونية خلال 6 أشهر من تاريخ صدور قرار إلزامها بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية . 

 

وأشار إلى أنه كذلك يُسمح بإستخدام البوابة الإلكترونية ( portal ) لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أو تطبيق الهاتف المحمول - بعد إصداره -  فى إصدار فواتير ضريبية إلكترونية بالنسبة للشركات أو الجهات التى تصدر عدد  أقل من 200 فاتورة شهريًا ، ولا يتوافر لديها نظام إصدار فواتير مميكن ( ERP System   ) ، وذلك بعد تقديم إقرار بذلك وقيام المأمورية المختصة بالتحقق من صحة هذا الإقرار ، وتلتزم الشركة أو الجهة بإخطار المصلحة فور توافر هذا النظام لديها أو إصدار عدد 200 فاتورة فأكثر شهريًا .

 

وأكد  أنه يمكن لهذه الشركات أن تتواصل مع المصلحة من خلال البريد الإلكترونى 

[email protected] 

وذلك  للرد على كافة الإستفسارات لديها، مضيفًا أن الخط الساخن ١٦٣٩٥  والخاص بمركز الإتصالات المتكامل التابع للمصلحة يقوم بالرد على كافة الإستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات .

 

جدير بالذكر أنه صدر قرار عن بدء تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على كافة الممولين المسجلين بمركز متوسطى الممولين ( القاهرة ) ومركز كبار ممولى المهن الحرة ( بمدينة نصر ) إعتباراً من 15/9/2021 ، ويتم إرسال بيانات التسجيل على المنظومة على الإيميلات التالية

مركز متوسطي الممولين    

 [email protected]

و مركز كبار ممولي المهن الحرة  

  [email protected]

الضرائب وزير المالية منظومة الفاتورة الالكترونية الفاتورة الالكترونية

ترشيحاتنا

ماذا يفعل من شك في عدد الركعات بعد الصلاة؟

من خلال تطبيق المحمول "أرغب في عمل توكيل".. الحكومة تفتتح فروع التوثيق المتميز بالحجز المسبق

ليلة السقوط.. نتنياهو يحاول إغراء وزير الجيش للانفصال عن الحكومة الجديدة

وزير التنمية المحلية يزور بني سويف لتفقد مشروعات برنامج تطوير الريف المصري

وزير التعليم: نجتهد لإيقاف نزيف العقول.. ونواجه حربا مشبوهة على السوشيال ميديا

الشكاوى الحكومية تنجح في حل مشكلتي مواطنين مع شركات طيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليفربول يحسم قراره بشأن مستقبل محمد صلاح

الهلفوت ..رسالة غامضة من شوبير عقب حلقته مع إكرامي

مجانا .. تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لـ يورو 2020

لا طولنا بلح الدوري ولا عنب الدولي ..شوبير يفتح النار على "البدري"

السند.. الرئيس السيسي يستجيب لأكبر معمرة ويتناول الإفطار مع أسرة بـ غيط العنب..فيديو

48 ساعة على انتهاء حكمه.. نتنياهو سينضم للمعارضة بعد رئاسة حكومة إسرائيل 12 عاما

تفاصيل إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

علامات تدل على نقص b12 .. فقدان الذاكرة أبرزها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في سلة الألعاب.. شاهد أطفال يعثرون على أفعى ضخمة بين الدمى|صور

صالحة للأكل.. شاهد كمامة مصنوعة من الخبز لمنع تفشي كورونا|صور

بعد أشهر من قطعها.. يد رجل تعود للحياة مرة أخرى|صور

خلط المخدرات بالحليب.. جد يقتل حفيده الرضيع بطريقة بشعة في العراق

فيديو

فيديو جراف.. رسامو الخرائط يكتشفون المحيط الخامس.. شاهد

فيديوجراف.. تفاصيل قصة حب محمد فراج وبسنت شوقي وتتويجها بالزواج

الفرح المسموم .. وجبة عشاء تحول حفل زفاف إلى مأساة

فيديوجراف.. كيف رد شريف إكرامي على هجوم جماهير الأهلي ؟

المزيد

ساحة رأي

د. عبد العزيز آدم يكتب: تعديل ثقافة العلاج النفسي في مجتمعنا

بيري محمد تكتب: ساسي والاحتراف يعظ

جمال قرين يكتب: كلمة فى حق الرئيس

رمضان البيه يكتب: رسالة إلى الشعب والسيد الرئيس

فيروز نبيل تكتب: عيون القلب

سوسن أحمد البراهمي تكتب: حبيبى يا رسول الله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ التقديرات الأمريكية

إيمان الدربي

المال والعرض

إبراهيم شعبان

النفوذ المصري.. حديث العالم

د.سالم الكتبي

بايدن و«التعددية» القطبية

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

اﻟﻤﺰﻳﺪ