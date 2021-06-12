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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان ملفت.. شاهد.. أحدث ظهور لـ أسماء جلال

أسماء جلال
أسماء جلال

حرصت الفنانة  أسماء جلال على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

 

 

تألقت أسماء جلال في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا أكمام مكشوفة، واتسم التصميم بأنه مكشوف من البطن وكشف عن رشاقتها وقوامها المثالي.

 

انتعلت أسماء جلال حذاءً صيفيا أنيقا ذا كعب عالٍ، فيما ارتدت حقيبة يد صغيرة الحجم باللون البيج، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات الجذابة التي منحتها إطلالة متكاملة، وحازت صورها على إعجاب متابعيها على “إنستجرام”.

 

أما من الناحية الجمالية، فقد اعتمدت أسماء جلال على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة وغير المبالغ فيها.

 

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