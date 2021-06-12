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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التقاه على هامش مجموعة السبع

ماكرون لـ بايدن: من الرائع أن يكون لدينا رئيس أمريكي مستعد للتعاون

بايدن يلتقي ماكرون
بايدن يلتقي ماكرون على هامش قمة مجموعة السبع

التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، على هامش اجتماعات قمة مجموعة السبع المنعقدة في بريطانيا.

وقال ماكرون أثناء جلوسه بجوار بايدن على هامش قمة السبع في انجلترا "من الرائع أن يكون لدينا رئيس أمريكي مستعد للتعاون".

وأكد الرئيس الفرنسي في تصريحات صحفية على وجود تعاون مشترك في مواجهة جائحة كورونا والتغير المناخي والقضايا الأخرى التي تواجه العالم.

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ماكرون يعرض إعادة ضبط العلاقات مع بريطانيا في حال التزام جونسون بالبريكست

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي إن "الأمور تسير بشكل جيد في الاجتماعات والاتحاد الأوروبي منظمة قوية وحيوية".

كان الرئيس الفرنسي التقى في وقت سابق من يوم السبت، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، حيث أكد استعداده  لإعادة إطلاق العلاقات الفرنسية البريطانية".

وأبلغ ماكرون نظيره جونسون خلال اجتماع على هامش قمة دول مجموعة السبع في جنوب غرب إنجلترا، أنه لدى البلدين مصالح مشتركة، لكن العلاقات لا يمكن أن تتحسن إلا إذا التزم جونسون باتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفي وقتٍ سابق، رحب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بإعلان مجموعة السبع المتعلق بالسعي لمنع انتشار أوبئة في المستقبل، معتبرا أنه "لحظة تاريخية".

ويواصل قادة مجموعة الدول السبع في بريطانيا، البحث في إيجاد السبل لتجنب وقوع أزمة صحية جديدة كجائحة فيروس كورونا، التي أسفرت عن وفاة حوالي 3,7 ملايين شخص في العالم.

بايدن ماكرون الرئيس الأمريكي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قمة مجموعة السبع قمة السبع فرنسا

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