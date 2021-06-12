ماكرون لـ بايدن: من الرائع أن يكون لدينا رئيس أمريكي مستعد للتعاون

التقاه على هامش مجموعة السبع

التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، على هامش اجتماعات قمة مجموعة السبع المنعقدة في بريطانيا.

وقال ماكرون أثناء جلوسه بجوار بايدن على هامش قمة السبع في انجلترا "من الرائع أن يكون لدينا رئيس أمريكي مستعد للتعاون".

وأكد الرئيس الفرنسي في تصريحات صحفية على وجود تعاون مشترك في مواجهة جائحة كورونا والتغير المناخي والقضايا الأخرى التي تواجه العالم.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي إن "الأمور تسير بشكل جيد في الاجتماعات والاتحاد الأوروبي منظمة قوية وحيوية".

"Nous avons besoin de coopération": Emmanuel Macron s'exprime en direct du G7 aux côtés de Joe Biden pic.twitter.com/bTkztAeDwf — BFMTV (@BFMTV) June 12, 2021

كان الرئيس الفرنسي التقى في وقت سابق من يوم السبت، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، حيث أكد استعداده لإعادة إطلاق العلاقات الفرنسية البريطانية".

وأبلغ ماكرون نظيره جونسون خلال اجتماع على هامش قمة دول مجموعة السبع في جنوب غرب إنجلترا، أنه لدى البلدين مصالح مشتركة، لكن العلاقات لا يمكن أن تتحسن إلا إذا التزم جونسون باتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفي وقتٍ سابق، رحب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بإعلان مجموعة السبع المتعلق بالسعي لمنع انتشار أوبئة في المستقبل، معتبرا أنه "لحظة تاريخية".

ويواصل قادة مجموعة الدول السبع في بريطانيا، البحث في إيجاد السبل لتجنب وقوع أزمة صحية جديدة كجائحة فيروس كورونا، التي أسفرت عن وفاة حوالي 3,7 ملايين شخص في العالم.