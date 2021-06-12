شاهد.. تشويقية لأول سيارة من مازيراتي كهربائية بالكامل

نشرت شركة مازيراتي لصناعة السيارات الإيطالية الخارقة عدد من الصور التشويقية لسيارتها الجديدة جران توريزمو الكهربائية بالكامل ، حيث ان الصور توضح اقتراب تدشينها الفعلي.

وتظهر السيارة مازيراتي جران توريزمو الكهربائية بالكامل بالعديد من التمويهات ، ولكن موضح بها الشكل الأمامي المستوحى من السيارة MC20 ، مصابيح أمامية عمودية ، و شبك عريض ومآخذ هواء قوية ، بالإضافة الى عتبات جانبية القوية، و خط كتف بارز، ومقابض أبواب بسيطة.

اما في خلفية السيارة مازيراتي جران توريزمو الكهربائية بالكامل ، فتأتى بمصابيح خلفية نحيلة، ومخرج عادم مطلي بالكروم، وجناح خلفي مستدير .

وتأتى السيارة مازيراتي جران توريزمو الكهربائية بالكامل بتقنية 800 فولت وقدرة شحن تصل إلى 300 كيلوواط ، والتي ستكون جزء من خطة الشركة BEV Invasion .

وتقول شركة مازيراتي أن جران توريزمو الجديدة بالكامل ستكون أول سيارة للعلامة التجارية تحصل على نسخة كهربائية بالكامل.

وأوضحت شركة مازيراتي إلى جانب النسخة الكهربائية بالكامل جران توريزمو ، فستحصل جران توريزمو على نسخة تقليدية عالية الأداء بمحرك MC20 مزدوج التوربو V6 سعة 3.0 لتر بقوة 621 حصان و730 نيوتن.متر من عزم الدوران .

وستتسارع مازيراتي جران توريزمو الجديدة بالكامل من 0 إلى 100 كلم/سا في أقل من 2.9 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 325 كلم/سا.