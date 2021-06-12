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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد.. تشويقية لأول سيارة من مازيراتي كهربائية بالكامل

مازيراتي جران توريزمو
مازيراتي جران توريزمو

نشرت شركة مازيراتي لصناعة السيارات الإيطالية الخارقة عدد من الصور التشويقية لسيارتها الجديدة جران توريزمو الكهربائية بالكامل ، حيث ان الصور توضح اقتراب تدشينها الفعلي.

وتظهر السيارة مازيراتي جران توريزمو الكهربائية بالكامل بالعديد من التمويهات ، ولكن موضح بها الشكل الأمامي المستوحى من السيارة MC20 ، مصابيح أمامية عمودية ، و شبك عريض ومآخذ هواء قوية ، بالإضافة الى عتبات جانبية القوية، و خط كتف بارز، ومقابض أبواب بسيطة.

اما في خلفية السيارة مازيراتي جران توريزمو الكهربائية بالكامل ، فتأتى بمصابيح خلفية نحيلة، ومخرج عادم مطلي بالكروم، وجناح خلفي مستدير .

وتأتى السيارة مازيراتي جران توريزمو الكهربائية بالكامل بتقنية 800 فولت وقدرة شحن تصل إلى 300 كيلوواط ، والتي ستكون جزء من خطة الشركة  BEV Invasion .

وتقول شركة مازيراتي أن جران توريزمو الجديدة بالكامل ستكون أول سيارة للعلامة التجارية تحصل على نسخة كهربائية بالكامل.

وأوضحت شركة مازيراتي إلى جانب النسخة الكهربائية بالكامل جران توريزمو ، فستحصل جران توريزمو على نسخة تقليدية عالية الأداء بمحرك MC20 مزدوج التوربو V6 سعة 3.0 لتر بقوة 621 حصان و730 نيوتن.متر من عزم الدوران .

 

وستتسارع مازيراتي جران توريزمو الجديدة بالكامل من 0 إلى 100 كلم/سا في أقل من 2.9 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 325 كلم/سا.

صناعة السيارات شركة مازيراتي السيارات الإيطالية نسخة كهربائية مازيراتي جران توريزمو

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