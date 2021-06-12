4 أنواع من الفاكهة خطيرة على مرضى السكري

ينصح دائمًا خبراء التغذية بتضمين الفواكه في النظام الغذائي لما تحتويه من فوائد وعناصر غذائية، مثل الألياف التي تنظم عملية الهضم، لكن بعضها يحتوي على نسبة عالية من السكر، ما قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.



يوصي المعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى بأن يتناول مرضى السكري الفواكه كجزء من نظام غذائي متوازن، وأن تناول الفاكهة والخضروات قد وضع شخص في خطر أقل لتطوير أمراض القلب والسرطان، تعتبر الفاكهة أيضًا مصدرًا مهمًا للفيتامينات والمعادن والألياف.

وحسب موقع healthline يمكن أن تحتوي الفاكهة أيضًا على نسبة عالية من السكر، يجب على مرضى السكري مراقبة تناول السكر لديهم لتجنب ارتفاع السكر في الدم، ومع ذلك هناك فرق بين نوع السكر في الفاكهة ونوع السكر في الأطعمة الأخرى ، مثل الشوكولاتة والمخبوزات.

الفواكه مرتفعة السكر

يوضح مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) إلى أي مدى يمكن لطعام معين أن يرفع نسبة السكر في دم الشخص بعد تناوله.

إذا كان الطعام يحتوي على درجة مؤشر جلايسيمي بين 70 و 100 ، فهو يحتوي على نسبة عالية من السكر، تشمل بعض الفواكه ذات النقاط في هذا النطاق ما يلي:

البطيخ

تمور مجففة

أناناس

الموز الناضج بشكل مفرط

هذه الفاكهة لا تزال آمنة لتناولها لمرضى السكري،، ينبغي عليهم القيام بذلك باعتدال، قد يكون استهلاك كميات أكبر من الفاكهة ذات الدرجات المنخفضة من GI أكثر ملاءمة لمرضى السكري.

الفواكه عالية الكربوهيدرات

وفقًا لمؤسسة Diabetes UK ، فإن كمية الكربوهيدرات التي يتناولها الشخص لها التأثير الأكبر على مستويات السكر في الدم.

إذا كان الشخص يتبع نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات، فيجب عليه تحديد الكربوهيدرات التي يتناولها والتي تحتوي على نسبة منخفضة من العناصر الغذائية أو غير صحية بطرق أخرى وتجنبها مثل التفاح والموز.