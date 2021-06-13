قطع المياه عن مدينة طوخ لأعمال التوسعات .. اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية انقطاع المياه عن مدينة ومركز طوخ، وذلك اعتباراً من الساعة التاسعه صباح اليوم الأحد وحتى الساعةالسادسه مساء.

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أوضحت الشركة أن الانقطاع نظراً لأعمال الجهاز التنفيذي بمرشحات المرحله الثانية من توسعات المحطة المرشحه بالعبادله تمهيداً لتشغيلها.



وأضافت الشركة انه سوف يتم توفير بدائل بتشغيل جميع المحطات الارتوازيه و توفير سيارات مياه نقيه صالحه للشرب وفى حال طلبها رجاء الاتصال على رقم الخط الساخن ١٢٥.