حماة الوطن بالدقهلية يعقد اجتماعًا لأمانة المرأة لمناقشة خطة المرحلة المقبلة

عقد حزب حماة الوطن بالدقهلية اجتماعًا اليوم برئاسة المهندس علاء السعدنى، أمين عام حزب حماة الوطن بالدقهلية لهيئة مكتب أمانة المرأة بامانة المحافظة برئاسة رشا عبد الخالق أمينة المرأة بالمحافظة وأمينات المراة على مستوى المراكز والأقسام وبحضور اللواء أسامة ضلع أمين التنظيم وأحمد أبو القاسم أمين الإعلام لمناقشة خطة عمل الأمانة بعد مرور جائحة كورونا وعودة الحياة لطبيعتها تدريجيا بجميع أنحاء الجمهورية.

فيما يأتي ذلك في إطار توجيهات الفريق جلال هريدى رئيس الحزب بالعمل على بدء عودة الحياة لطبيعتها وممارسة نشاطات الحزب خلال الفتره القادمة.

وفى بداية الإجتماع رحبت امينة المرأة بالمحافظه بأعضاء هيئة المكتب و بأمينات المرأة بالمراكز المختلفة بالدقهلية مؤكده على أن هناك اتجاهاً للاهتمام بتدريب الفتيات بدور الايتام ودار الفتيات على الاشغال اليدوية مثل التريكو واشغال الخرز والباتش وورك وإعادة تصنيع الجلود والمكرميات وغيرها والتواصل مع المبدعات والفنانات المسئولين عن تدريب الفتيات فى الأعمال اليدوية المختلفة.

كما أكدت على الاهتمام بخلق فرص عمل مختلفة للفتيات والمرأة المعيلة من المشغولات اليدوية وبحث طرق تسويق المنتجات لتحسين مستوى الدخل بالاضافة لبحث الاستعدادات لانتخابات المحليات والعمل لتأهيل السيدات لعضوية بالمجالس المحلية.

ومن جانبه أكد المهندس علاء السعدنى على أن أمانة المرأة هي الأمانة المحورية للحزب نظرا لأهميتها مجتمعيا وضمانا للمشاركة الفعالة للمرأة في المجال السياسي والاقتصادي والمجتمعي من أجل المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية مستقبلا.

وأضاف المهندس علاء السعدنى أن للمرأة دور مهم خلال العمل السياسى والتنفيذى والإجتماعى كما أن هناك قرارات متواصلة من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية من أجل زيادة تمكين المرأة فى كافة المجالات .

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