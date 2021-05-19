حماة الوطن بالدقهلية يثمن جهود الرئيس السيسى لدعم غزة

ثمن المهندس علاء السعدنى أمين عام حزب حماة الوطن بالدقهلية فى تصريحات له اليوم الأربعاء، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى أعلن فيه عن المبادرة المصرية لدعم غزة بتخصيص مبلغ ٥٠٠ مليون دولار لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة وتدشين صندوق دعم غزة مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار خلال مشاركة الرئيس في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.



وأضاف أن مصر سبق ان قدمت الكثير والكثير للقضية الفلسطينية ومازالت تقدم وستقدم فدعم مصر ليس وليدا اليوم وان قرار الرئيس قرار حكيم جاء فى وقت مهم حيث أن مصر مساندة للدولة الفلسطينية منذ اللحظة الأولى.

وستظل مساندة وهو ما بات واضحا في موقفها الرسمي من الأحداث الأخيرة التي قدمت خلالها كل الدعم للفلسطينيين من فتح المستشفيات وتقديم إجراءات العلاج اللازم.



كما ادان الاعتداءات التى تتم على الفلسطينيين مؤكدا على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وحماية المدنيين مطالبا المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية والأمم المتحدة بإدانة ما يحدث من الاحتلال في فلسطين من انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.