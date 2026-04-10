بسمة وهبة : الطاقة علم حقيقي ينعكس على المشاعر والتصرفات

أكدت الإعلامية بسمة وهبة، على أهمية سيطرة الإنسان على حياته، محذرة من ترك الظروف أو الأشخاص يتحكمون فيه، مشددة على أن الفرق كبير بين أن يقود الإنسان حياته أو أن تنقاد هي له: "إوعى تخلي حياتك تسيطر عليك، أنت اللي تسيطر على حياتك".

وأضافت بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ اختيار الأشخاص المحيطين بالإنسان يمثل عاملًا حاسمًا في حالته النفسية، موضحة: "اختاروا الناس الصح اللي بتقعدوا معاهم"، حيث إن هناك من يمتلك طاقة سلبية تنتقل للآخرين بشكل تلقائي، حتى وإن كانوا يتمتعون بطاقة إيجابية في البداية.

وأوضحت بسمة وهبة، بالجمع بين الفصحى والدارجة: "أنت ممكن تبقى قاعد وعندك طاقة إيجابية، وفجأة تلاقي حد مفرقع في وشك طاقة سلبية"، مشيرة إلى أن هذا النوع من الأشخاص يؤثر على المشاعر والقلب والقرارات، مؤكدة أن “الطاقة” ليست مجرد مصطلح بل علم حقيقي له تأثير واضح.

وشددت على ضرورة الحذر من هؤلاء الأشخاص، لأن التأثر بهم يحدث "غصبن عنك"، كما قالت، مضيفة أن الطاقة السلبية قد تُسحب من الإنسان دون أن يشعر، ما يفرض ضرورة الوعي والانتقاء الجيد للعلاقات الاجتماعية.