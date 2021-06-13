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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الطالع

الفلك لمواليد 13 يونيو: وسع دائرة معارفك لتحصل على فرص جديدة

الأبراج
الأبراج

برج الجوزاء واحد من مواليد الأبراج الهوائية، يتسم بالكرم والذكاء والقدرة على التميز والتفكير المبدع، ولكن تلك الصفات تختلف درجة تواجدها من شخص لآخر من مواليد برج الجوزاء، وذلك وفقًا لتأثير علم الأرقام لاسيما رقم تاريخ الميلاد، ولهذا تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد يوم 13 يونيو فى عيد ميلادهم وتقدم نصيحة فلكية لهم.
 

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توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 12 /6 /2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

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توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 11/ 6/ 2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

شخص متميز بالقدرة على الابتكار

 

وتقول خبيرة الأبراج إنه وفقًا لعلم الأرقام إذا كنت مولودًا فى يوم 13 يونيو، فإن ذلك يعنى أن لديك إصرارًا على إثبات نفسك بتميزك وبقدرتك على الابتكار، وأنت أيضًا تتمسك بأصولك وجذورك، ولديك حس عملى وتتمتع بقدرة على التطور والتقدم.
 

نصيحة

وقدمت خبيرة الأبراج نصيحة فلكية لمولود يوم 13 يونيو فى عيد ميلادهم تقول له فيها، إن هذا العام يمثل بالنسبة لك مرحلة شعور بالتشتت والتشوش، ومع ذلك قد تساعدك اتصالاتك وعلاقاتك الاجتماعية فى كثير من الأحيان على حل مشاكلك، وإذا استطعت أن توسع دائرة معارفك قد تظهر لك فرص جيدة.

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