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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إليسا بملامح مختلفة عبر إنستجرام .. ومتابعوها: مين دي

اليسا
اليسا

نشرت الفنانة إليسا أحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور والفيديوهات "إنستجرام"، واتي ظهرت فيها بملامح مختلفة.


وبدت إليسا بإطلالة صيفية أنيقة، أما من الناحية الجمالية، وضعت مكياجا ناعما مرتكزا على الألوان الترابية ونسقت لون الكشمير في الشفاه، وأعتمدت تسريحة شعر جذابة.


وكتبت اليسا علي الصورة قائلة "عد الأيام ليجتمع شمل كل جمهوري السعودي يغني في الرياض الجميلة".

 

وتعجب متابعو إليسا من إطلالتها بسبب اختلاف ملامحها تماما عن المعتاد، وعلق بعضهم قائلا: يا جماعة فين إليسا اللي احنا عارفينها، وقال آخر : مين دي.


أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، عن طرح تذاكر حفل النجمين إليسا ووائل كفوري -المشترك بينهما- والمرتقب أن يقام يوم الخميس 17 يونيو الجاري يأحد فنادق العاصمة السعودية الرياض .

 
وكشفت روتانا المنظمة لحفل الرياض ، عن إتاحة التذاكر للبيع إلكترونيًا في تمام الساعة السادسة مساء اليوم السبت 12 يونيو بتوقيت السعودية، على أن يبدأ سعر التذاكر من 1000 ريال سعودي. 

 

إليسا الفنانة اليسا إطلالة صيفية حفل الرياض روتانا للصوتيات والمرئيات مكياج اطلالة

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