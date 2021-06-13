أخبار التكنولوجيا.. نائب رئيس فيسبوك يعترف: الشركة متحيزة سياسيا.. وآبل تتخلى عن مستخدميها في الصين

نشر موقع صدى البلد، مجموعة من الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة، نستعرض أبرزها.



كشفت تسريبات إعلان ترويجي يظهر لأول مرة لجهاز آيباد iPad Pro الذي أعلنت عنه رسميا شركة آبل الأمريكية فى حدث Spring Loaded فى 20 أبريل الماضى ، والذى يأتي بالمعالج الأقوى Apple M1 .



حذرت شركة مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات مستخدمو Windows 10 ويندوز 10 البالغ عددهم مليار مستخدم بسبب عدد كبير من الثغرات الخطيرة لنظام التشغيل وحثت المستخدمين على القيام بالتحديث فورا.



اعترف نائب رئيس شركة Facebook فيسبوك، نيك كليج، بأن مدققي الحقائق في الشركة قد يكونوا متحيزين ويتبعون أجنداتهم السياسية الخاصة، وأنهم ليسوا بالضرورة موضوعيين.



تعمل شركة مايكروسوفت الأمريكية على توفير ميزة خارقة لمستخدمي ألعاب أجهزة Xbox إكس بوكس التابعة لها، حيث تعتزم إتاحة إطلاق ألعاب الفيديو للاعبين بدون وحدات تحكم.



مع ازدياد أعداد الاختراقات والهجمات الإلكترونية وسرقة الحسابات بغرض بيع البيانات الشخصية، أو سرقة الحسابات البنكية، أصبح من المهم للغاية الاهتمام بتأمين الحسابات، وأتاحت شركة جوجل عدد من أهم ميزات الخصوصية للمستخدمين في الفترة الأخيرة.



يبدو أن رجل الأعمال الأشهر إيلون ماسك Elon Musk لن يتوقف عن إثارة الجدل بسبب سيطرته على معظم التطبيقات والألعاب الجديدة والتحكم بها وبأسعارها في الأسواق، حيث تحدى من أن أشهر لعبة في العالم Cyberpunk 2077 ستعمل في سيارات تسلا بنفس مستوى أداء أجهزة بلاي ستيشن 5 .



كشفت تسريبات جديدة بأن شركة شاومي Xiaomi، بدأت في تطوير سلسلة Mi 12 للعام المقبل، وكانت عملاقة التقنية الصينية أعلنت خلال الأشهر الماضية، عن هاتفها الرائد الذي حطم الأرقام القياسية في سرعة الشحن، حيث يأتي طراز Mi 11 Pro، مجهز بشحن سريع سلكي 200 واط، مع شحن لاسلكي سريع 120 واط.



تخلت شركة آبل الأمريكية عن توفير واحدة من أهم ميزات الخصوصية لمستخدميا في الصين، وهي ميزة private relay التي تتيح للمستخدمين إخفاء تصفح الويب للمستخدمين عن مزودي خدمة الإنترنت والمعلنين.



لا يزال واتساب WhatsApp، أكثر تطبيقات المراسلة الفورية شيوعًا في العالم، ولكن ليس سرا أن التطبيقات الأخرى قد اكتسبت ملايين المستخدمين في الأشهر الأخيرة، لاسيما بعد أن أعلنت منصة الدردشة الاجتماعية عن سياسة الخصوصية المحدثة التي أثارت الجدل منذ مطلع العام الجاري.



أحيانا يتعرض الكثير منا لبعض المواقف الصعبة عند الذهاب لمكان لأول مرة أو مكان نحتاج فيه لمساعدة تطبيق الخرائط Google Maps على هواتفنا، وليست المشكلة في ذلك إنما المشكلة تكمن عندما لا نستطيع الاتصال بالإنترنت على هواتفنا الذكية لعدم وجود شبكة واي فاى أو لنفاد بيانات الهاتف.