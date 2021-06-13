أخبار التكنولوجيا.. نائب رئيس فيسبوك يعترف: الشركة متحيزة سياسيا.. وآبل تتخلى عن مستخدميها في الصين
نشر موقع صدى البلد، مجموعة من الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة، نستعرض أبرزها.
يظهر للمرة الأولى.. تسريب فيديو ترويجي لجهاز iPad Pro من آبل
كشفت تسريبات إعلان ترويجي يظهر لأول مرة لجهاز آيباد iPad Pro الذي أعلنت عنه رسميا شركة آبل الأمريكية فى حدث Spring Loaded فى 20 أبريل الماضى ، والذى يأتي بالمعالج الأقوى Apple M1 .
حمل هذا التحديث فورا.. مايكروسوفت تحذر مئات الملايين من مستخدمي ويندوز 10
حذرت شركة مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات مستخدمو Windows 10 ويندوز 10 البالغ عددهم مليار مستخدم بسبب عدد كبير من الثغرات الخطيرة لنظام التشغيل وحثت المستخدمين على القيام بالتحديث فورا.
نائب رئيس فيسبوك يعترف: الشركة متحيزة سياسيا
اعترف نائب رئيس شركة Facebook فيسبوك، نيك كليج، بأن مدققي الحقائق في الشركة قد يكونوا متحيزين ويتبعون أجنداتهم السياسية الخاصة، وأنهم ليسوا بالضرورة موضوعيين.
مايكروسوفت توفر ميزة خارقة لمستخدمي أجهزة إكس بوكس
تعمل شركة مايكروسوفت الأمريكية على توفير ميزة خارقة لمستخدمي ألعاب أجهزة Xbox إكس بوكس التابعة لها، حيث تعتزم إتاحة إطلاق ألعاب الفيديو للاعبين بدون وحدات تحكم.
لحمايتك من الاختراق.. أحدث 3 ميزات للخصوصية من جوجل
مع ازدياد أعداد الاختراقات والهجمات الإلكترونية وسرقة الحسابات بغرض بيع البيانات الشخصية، أو سرقة الحسابات البنكية، أصبح من المهم للغاية الاهتمام بتأمين الحسابات، وأتاحت شركة جوجل عدد من أهم ميزات الخصوصية للمستخدمين في الفترة الأخيرة.
إيلون ماسك يعرض تجربة أشهر لعبة في العالم بنفس أداء بلاي ستيشن 5
يبدو أن رجل الأعمال الأشهر إيلون ماسك Elon Musk لن يتوقف عن إثارة الجدل بسبب سيطرته على معظم التطبيقات والألعاب الجديدة والتحكم بها وبأسعارها في الأسواق، حيث تحدى من أن أشهر لعبة في العالم Cyberpunk 2077 ستعمل في سيارات تسلا بنفس مستوى أداء أجهزة بلاي ستيشن 5 .
تسريبات تكشف مواصفات وصور هاتف Xiaomi Mi 12 الجديد من شاومي
كشفت تسريبات جديدة بأن شركة شاومي Xiaomi، بدأت في تطوير سلسلة Mi 12 للعام المقبل، وكانت عملاقة التقنية الصينية أعلنت خلال الأشهر الماضية، عن هاتفها الرائد الذي حطم الأرقام القياسية في سرعة الشحن، حيث يأتي طراز Mi 11 Pro، مجهز بشحن سريع سلكي 200 واط، مع شحن لاسلكي سريع 120 واط.
آبل تتخلى عن مستخدميها في الصين وتحرمهم من أهم ميزات الخصوصية
تخلت شركة آبل الأمريكية عن توفير واحدة من أهم ميزات الخصوصية لمستخدميا في الصين، وهي ميزة private relay التي تتيح للمستخدمين إخفاء تصفح الويب للمستخدمين عن مزودي خدمة الإنترنت والمعلنين.
7 أسباب مهمة تجعلك تترك واتساب وتتجه إلى سيجنال
لا يزال واتساب WhatsApp، أكثر تطبيقات المراسلة الفورية شيوعًا في العالم، ولكن ليس سرا أن التطبيقات الأخرى قد اكتسبت ملايين المستخدمين في الأشهر الأخيرة، لاسيما بعد أن أعلنت منصة الدردشة الاجتماعية عن سياسة الخصوصية المحدثة التي أثارت الجدل منذ مطلع العام الجاري.
بدون إنترنت.. أسهل طرق لتحميل خرائط وطرق Google Maps على هاتفك
أحيانا يتعرض الكثير منا لبعض المواقف الصعبة عند الذهاب لمكان لأول مرة أو مكان نحتاج فيه لمساعدة تطبيق الخرائط Google Maps على هواتفنا، وليست المشكلة في ذلك إنما المشكلة تكمن عندما لا نستطيع الاتصال بالإنترنت على هواتفنا الذكية لعدم وجود شبكة واي فاى أو لنفاد بيانات الهاتف.