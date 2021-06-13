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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هشم الجمجمة.. عريس يقتل خطيبته بـ 83 ضربة قبل حفل الزفاف

صدى البلد

كانت الهدية التي يعدها عريس لـ عروسته قبل زفافهم هي علقة موت أنهت حياة العروس، حيث قام العريس بقتل خطيبته في اعتداء مروع، بتوجيه 83 ضربة منفصلة في جسدها، وذلك قبل وقت قصير من إقامة حفل الزفاف .

اعتدى العريس والذي يدعى "ألكسندر فورونين" 26 عامًا ، وهو نجل ضابط كبير سابق في جهاز الأمن KGB ، على عروسته "مارينا بانكراتوفا" البالغة من العمر 26 عامًا، وتركها تعاني من جروحًا مروعة، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ستار" البريطانية.

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تم العثور على العروس "بانكراتوفا" شبه عارية بعد هجوم "فورونين" الذي استمر ثلاث ساعات، ووفقًا لأدلة محكمة في موسكو ، فقد تعرض وجه العروس لتشوه شديد وكسر الجمجمة بسبب شيء غير معروف ، ربما في ساق كرسي أو رأس فأس حاد.

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كما كان جذعها وأطرافها مغطاة بالجروح ، والتي كان بعضها بسبب اللكمات والركل، وبعد قتل عروسه ، حاول فورونين الفرار إلى الخارج ولكن تم إيقافه بسبب قيود السفر الوبائية.

ولكن بعد عثور والدته على العروس التي استعدت لحفل زفافها الذي كان من المفترض أن يقام خلال أيام،  حُكم على العريس بالسجن أربعة عشر عامًا ونصف.

 

عريس العروس خطيبته حفل الزفاف

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