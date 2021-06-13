عاهل البحرين يبعث برسالة إلى ملكة بريطانيا

بمناسبة الاحتفال بعيد ميلادها

بعث عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأحد، ببرقية تهنئة إلى حاكمة بريطانيا، الملكة إليزابيث الثانية، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد ميلادها.

وأعرب حمد بن عيسى آل خليفة عن أطيب تهانيه وتمنياته للملكة إليزابيث الثانية، بموفور الصحة والسعادة ولشعب المملكة المتحدة وشمال ايرلندا الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار، وفقًا لوكالة أنباء البحرين.

وأشاد العاهل البحريني بعمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين وما تشهده من تطور وازدهار.